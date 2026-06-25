Sức hút của JKLAB Việt Nam tại Triển lãm làm đẹp hàng đầu Việt Nam

Với hơn 1000 đại lý, nhà phân phối và chủ Spa/Clinic đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, hơn 10.000 lượt khách tham quan trải nghiệm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, JKLAB Việt Nam đã trở thành một trong những gian hàng thu hút nhất tại BEAUTY SUMMIT 2026. Không chỉ gây ấn tượng bởi không khí sôi động, thương hiệu còn nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn, các KOL/KOC và cộng đồng yêu làm đẹp nhờ các hoạt động soi da, tư vấn chuyên sâu và trải nghiệm sản phẩm thực tế.

Đông đảo đại lý, nhà phân phối quan tâm cơ hội hợp tác cùng JKLAB

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại gian hàng JKLAB là sự hiện diện của 1000 nhà phân phối, đại lý, chủ Spa/Clinic và các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Trong suốt hai ngày diễn ra triển lãm, khu vực tư vấn và kết nối đối tác luôn trong tình trạng nhộn nhịp với các phiên trao đổi, trải nghiệm sản phẩm và tìm hiểu chính sách hợp tác.

Đối tác đánh giá cao định hướng phát triển dựa trên nền tảng khoa học, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng cùng các chính sách hỗ trợ kinh doanh bài bản của JKLAB. Đặc biệt, các dòng sản phẩm hỗ trợ mờ nám, sáng da và phục hồi da nhận được sự quan tâm lớn từ các chủ Spa/Clinic nhờ khả năng ứng dụng thực tế cao.

Sự kiện cũng giúp JKLAB tiếp cận và phát triển hơn 1000 đại lý tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút ngày càng lớn của thương hiệu trên thị trường dược mỹ phẩm Việt Nam.

Đông đảo đại lý, nhà phân phối và chủ Spa/Clinic tìm hiểu cơ hội hợp tác tại gian hàng JKLAB

Chuyên gia và khách mời đánh giá cao định hướng sản phẩm của JKLAB

Bên cạnh sự quan tâm từ các đối tác kinh doanh, gian hàng JKLAB còn thu hút nhiều chuyên gia, bác sĩ và các gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp.

Tại sự kiện, bác sĩ da liễu Mai Anh trực tiếp tham gia hoạt động soi da và tư vấn, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về tình trạng làn da cũng như lựa chọn giải pháp chăm sóc phù hợp.

Đồng hành cùng chương trình còn có diễn viên Trang Moon, hot mom Tuệ Phương cùng nhiều KOL/KOC trong lĩnh vực làm đẹp. Sự xuất hiện của các khách mời không chỉ góp phần gia tăng sức hút cho gian hàng mà còn tạo nên những cuộc trao đổi cởi mở về chăm sóc da, làm đẹp an toàn và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Bác sĩ Mai Anh tư vấn da cho khách hàng tại gian hàng JKLAB

Các dòng sản phẩm JKLAB nhận được sự đón nhận tích cực tại Beauty Summit 2026

Bộ 3 sản phẩm chủ lực được khách hàng quan tâm bao gồm: Retin A Cream, Sunscreen và Brightening Ampoule hỗ trợ ngăn ngừa sắc tố đốm nâu, dưỡng sáng.

JKLAB ứng dụng công nghệ Peptide sinh học chuẩn y khoa Hàn Quốc trong kem đêm Retin A Cream, giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất và hỗ trợ cải thiện các dấu hiệu lão hóa. Kem chống nắng JKLAB gây ấn tượng với công nghệ chống nắng kép Dual-Shield UV Defense cùng 5 màng lọc chống nắng phổ rộng, bảo vệ da toàn diện trước tia UVA và UVB. Serum dưỡng sáng JKLAB Brightening Ampoule cũng thu hút sự chú ý nhờ công thức kết hợp các hoạt chất dưỡng sáng chuyên sâu, hỗ trợ cải thiện sắc tố và mang lại làn da đều màu hơn.

Khách tham quan đã trực tiếp trải nghiệm dùng thử sản phẩm tại gian hàng và đánh giá cao kết cấu mỏng nhẹ, khả năng thẩm thấu nhanh cùng cảm giác dễ chịu trên da. Sự đón nhận tích cực này tiếp tục khẳng định sức hút của các giải pháp chăm sóc da chuẩn khoa học mà JKLAB đang theo đuổi.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm JKLAB và tham gia các hoạt động tương tác tại gian hàng

Với hơn 500 đối tác tham quan, hơn 10.000 lượt khách trải nghiệm cùng sự ghi nhận từ giới chuyên môn, Dược Mỹ Phẩm JKLAB đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật tại BEAUTY SUMMIT 2026. Sự kiện không chỉ là cơ hội để thương hiệu kết nối với thị trường mà còn là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của JKLAB đối với khách hàng, đối tác và cộng đồng làm đẹp Việt Nam.

Những kết quả tích cực từ triển lãm tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của JKLAB, đồng thời tạo nền tảng để thương hiệu mở rộng hệ thống phân phối và mang đến nhiều giải pháp chăm sóc da chất lượng hơn trong thời gian tới.