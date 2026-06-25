Bực tức vợ bỏ đi, đối tượng đi xe máy quanh Pleiku để gây sự

TPO - Buồn bực chuyện vợ bỏ đi, T. điều khiển xe máy đi qua nhiều tuyến đường ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai để gây sự, lạng lách, đánh võng.

Ngày 25/6, Công an phường Pleiku cho biết, đơn vị đã triệu tập đối tượng T.M.T. (SN 1982, trú phường Pleiku) để làm rõ hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo người dân cung cấp và thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook, trong khoảng thời gian từ 20h00 ngày 23/6 đến 01h00 ngày 24/6, một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy biển số 81B1-221.37 có hành vi chạy xe tạt đầu, chặn nhiều ô tô đang lưu thông để gây sự. Người này còn dùng gạch đá ném vào xe ô tô và sử dụng xe máy tông vào phương tiện của người đi đường, gây hoang mang cho người dân tham gia giao thông.

Hình ảnh T. thời điểm gây gổ lúc nửa đêm.

Nhận thông tin, Công an phường Pleiku xác định người điều khiển xe máy là T.M.T. Đối tượng này đang thuê trọ tại đường Phùng Khắc Khoan, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Đến khoảng 19h00 cùng ngày, lực lượng Công an phường Pleiku đã tiến hành đưa T. cùng chiếc xe máy biển 81B1-221.37 về trụ sở để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Bước đầu Thuận khai nhận đã sử dụng xe máy trên để đi “dạo” một mình trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Lợi và Nguyễn Tất Thành trên địa bàn phường Pleiku. Đến khoảng 21h15 ngày 23/6, tại ngã ba đường Trần Hưng Đạo và Hùng Vương, nghĩ rằng bị một taxi ép sát nên T. điều khiển xe máy vượt lên phía trước đứng chửi và tông nhiều lần vào đầu xe phía bên phải của xe taxi. Sau đó, T. điều khiển xe máy bỏ đi và tiếp tục đi dạo về hướng đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương, tiếp tục có hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng.

Lực lượng cảnh sát giao thông làm việc với T.

Qua kiểm tra, Công an phường Pleiku xác định, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện T.M.T. sử dụng chất ma túy và sử dụng rượu, bia; T. có giấy phép lái xe máy theo quy định. Nguyên nhân của sự việc trên do T. buồn bực chuyện vợ bỏ đi nên đã điều khiển xe để đi “dạo”.