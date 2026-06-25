Hai chị em ruột đuối nước dưới ao cạnh nhà

TPO - Hai chị em nhỏ 3 tuổi và 7 tuổi ở Nghệ An được phát hiện tử vong dưới ao nước cạnh nhà. Điều đau xót là ba năm trước, gia đình này cũng từng mất một người con do đuối nước.

Chiều 25/6, lãnh đạo UBND xã Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là cháu T.T.H (7 tuổi) và em trai T.T.P (3 tuổi), trú cùng xóm Bản Còn.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, chị L.T.M đang ở nhà chăm con nhỏ mới sinh vài tháng tuổi thì không thấy hai con đâu. Lo lắng, chị cùng người thân và hàng xóm tổ chức tìm kiếm.

Ít giờ sau, mọi người bàng hoàng phát hiện hai chị em đã tử vong dưới ao nước cạnh nhà.

Chị M. khóc ngất khi mất cùng lúc 2 người con.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là 2 cháu đi vào khu vực hàng rào quanh bờ ao, không may trượt chân dẫn đến đuối nước.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã Quỳ Hợp đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ gia đình. Đồng thời báo cáo sự việc tới Sở Y tế, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An theo quy định.

Theo lãnh đạo địa phương, gia đình chị M. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng đi làm ăn xa, một mình chị chăm sóc các con. Đau xót hơn, cách đây khoảng ba năm, gia đình cũng từng mất một người con vì tai nạn đuối nước.

Khu vực xảy ra đuối nước ở xã Quỳ Hợp.

Những ngày qua, Nghệ An liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Chỉ trong vòng bốn ngày đã có 3 vụ tai nạn làm 4 học sinh và trẻ em tử vong.

Trước đó, chiều 22/6, bốn nam sinh ở xã Lương Sơn rủ nhau ra khu vực đập Bara Đô Lương tắm. Hai em trong nhóm bị nước cuốn trôi và được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể vào tối 23/6.

Ngày 23/6, một nam sinh 16 tuổi ở xã Quỳnh Văn cũng tử vong sau khi trượt ngã xuống kênh Nông Giang.