Sét đánh thiêu rụi nhà ở Đồng Tháp, thiệt hại 300 triệu đồng

TPO - Một vụ sét đánh trúng nhà dân vừa xảy ra tại xã Mỹ Lợi (tỉnh Đồng Tháp) thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Ngày 25/6, thông tin từ Sở NN&MT Đồng Tháp cho biết, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ một hộ dân trên địa bàn xã Mỹ Lợi khắc phục hậu quả sau một vụ giông sét.

Trước đó, vào khoảng 17h30 phút ngày 24/6, trên địa bàn xã Mỹ Lợi xuất hiện cơn mưa lớn kèm giông sét dữ dội. Trong cơn giông, một luồng sét lớn đã đánh trúng căn nhà của anh Nguyễn Văn Tuấn Kiệt (SN 1993), trú tại Tổ 10, ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi gây hỏa hoạn nghiêm trọng.

Xe gắn máy trong nhà bị cháy đen.

Ngay sau khi tiếng nổ lớn xảy ra, hệ thống dây dẫn điện và chiếc xe mô tô đang dựng trong nhà của hộ dân bốc cháy dữ dội. Gia đình anh Kiệt cùng bà con nhân dân xung quanh đã nhanh chóng ngắt cầu dao tổng và tiến hành các biện pháp chữa cháy tại chỗ để dập tắt ngọn lửa.

Tuy không có thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa do sét đánh đã thiêu rụi hầu như toàn bộ tài sản của gia đình anh. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an xã Mỹ Lợi cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã có mặt kịp thời phối hợp cùng nhân dân dập tắt hoàn toàn đám cháy. Chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình anh Kiệt; đồng thời chỉ đạo các hội đoàn thể hỗ trợ dọn dẹp hiện trường, bố trí chỗ ở tạm thời để giúp vợ chồng người bị nạn sớm ổn định cuộc sống.