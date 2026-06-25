Lưu ý quan trọng với 20.000 khán giả đến concert Thanh xuân

TPO - Ban tổ chức đã đưa ra những lưu ý quan trọng với khán giả tham dự concert Thanh xuân ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội.

Concert Thanh xuân sẽ diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam, từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Vé tham dự được phát cho khán giả thông qua các kênh thông tin chính thức của chương trình.

Dự kiến hơn 20.000 khán giả có mặt trực tiếp tại sân khấu, đồng thời chương trình được livestream trên nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận đến công chúng cả nước.

Concert Thanh xuân ngày 27/6 đón 20.000 khán giả.

Khi tham dự concert, khán giả cần mang theo vé điện tử hoặc vé giấy hợp lệ, căn cước công dân hoặc căn cước điện tử, điện thoại còn pin, có kết nối mạng và mở sẵn mã QR trước khi đến lượt kiểm soát.

Khán giả nên mặc trang phục thoải mái, phù hợp với sự kiện đông người và thời tiết ngoài trời. Mang theo mũ, nón, áo mưa mỏng, quạt cầm tay hoặc các vật dụng cá nhân cần thiết.

Khán giả cần chú ý không mang theo vũ khí, vật sắc nhọn, vật dễ gây sát thương, chất cháy nổ, pháo sáng, bình xịt nguy hiểm, chất kích thích, đồ uống có cồn hoặc các chất bị cấm, đồ vật cồng kềnh, ô dù…

Drone, loa công suất lớn, laser chiếu sáng, máy ảnh, máy quay phim chuyên nghiệp, băng rôn, khẩu hiệu có nội dung không phù hợp cũng được khuyến nghị không nên mang theo vào sân khấu.

Ban tổ chức khuyến cáo khán giả không chen lấn, xô đẩy, vượt rào, không tự ý tiếp cận sân khấu hoặc khu vực kỹ thuật, không gây rối, kích động, ném đồ vật hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm, không mua bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vé không chính chủ….

Sau 13h ngày 27/6, ban tổ chức bắt đầu mở cổng sự kiện, từ 17h30-19h - fanzone mở cửa và kiểm soát vòng đeo tay, sau 19h - fanzone đóng theo thông báo, 20h - chương trình chính thức bắt đầu. Khán giả nên có mặt trước 18h00 nếu sử dụng vé fanzone và muốn ổn định vị trí thuận lợi.

Với khu vực fanzone, vé chỉ được sử dụng một lần, khán giả không nên ra ngoài sau khi đã check-in. Khi cần ra ngoài fanzone, khán giả phải đi theo lối được hướng dẫn và xuất trình vòng đeo tay khi quay lại. Ban tổ chức không giải quyết các trường hợp tháo, mất hoặc hỏng vòng đeo tay.