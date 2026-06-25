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Pháp luật

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Khởi tố 12 bị can mua bán trái phép 3.500 tài khoản ngân hàng

Cảnh Kỳ

TPO - Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng với giá từ 50.000 đến 150.000 đồng/tài khoản để phục vụ việc đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can trong vụ án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” xảy ra tại tỉnh Vĩnh Long và một số địa phương khác.

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Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với các bị can. Ảnh: CAVL

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng với giá từ 50.000 đến 150.000 đồng/tài khoản để phục vụ việc đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can, trong đó có 4 bị can bị bắt tạm giam gồm: Lữ Gia Kính (SN 2002), Trần Gia Kiệt (SN 2004), Đặng Thị Kim Ngân (SN 2004), cùng ngụ xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Tấn Tài (SN 2004, ngụ phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long).

8 bị can còn lại gồm Tô Thị Yến Linh, Lê Thị Bích Châu, Lê Tấn Chương, Trần Nhật Trung, Hoàng Ngọc Gia Bảo, Lê Nhựt Hào, Nguyễn Văn Hiền và Đặng Quan Duy (cư trú tại các địa bàn thuộc tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cảnh Kỳ
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