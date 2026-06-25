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Điều động, bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy phường làm Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Ngày 25/6, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Móng Cái 1, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh đề nghị ông Hồ Quang Huy nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, cùng tập thể Sở Công Thương đoàn kết, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

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Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải), trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Hồ Quang Huy giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Quang Huy khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bám sát định hướng của Bộ Công Thương và tỉnh Quảng Ninh, chủ động tham mưu phát triển các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố quyết định điều động, phân công bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 nhiệm kỳ 2025-2030.

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Tập thể lãnh đạo phường Móng Cái 1 tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Hiền, tân Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đề nghị bà Nguyễn Thị Hiền cùng tập thể lãnh đạo phường Móng Cái 1 phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo địa phương bảo đảm vững chắc an ninh biên giới, phát triển thương mại, logistics, xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm logistics và trung tâm phát triển công nghiệp của tỉnh.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #Giám đốc Sở Công Thương #Hồ Quang Huy #bổ nhiệm #điều động #nhân sự

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