Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

‘Nữ quái’ buôn heo giả danh Công an chiếm đoạt tiền tỷ

Tiến Anh

TPO - Yến làm nghề kinh doanh bất động sản và mua bán heo nhưng giả danh cán bộ thuộc “Cục nghiệp vụ Bộ Công an” nhằm tạo lòng tin với những người xung quanh.

Ngày 25/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng Trần Thanh Chí (56 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Yến làm nghề kinh doanh bất động sản và mua bán heo. Từ khoảng tháng 2/2025, Yến đã giả danh cán bộ thuộc “Cục nghiệp vụ Bộ Công an” nhằm tạo lòng tin với những người xung quanh.

Trong thời gian quen biết và có quan hệ tình cảm với ông L., (ngụ khu phố Ninh Lộc, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh), Yến thường mặc quân phục Công an nhân dân và mang quân phục về nhà ông L. cất giữ. Yến còn tạo dựng hình ảnh được lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa nhân dịp 8/3, đồng thời giới thiệu bản thân có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành.

doi-tuong.jpg
Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định Yến còn sử dụng tài khoản Zalo giả, tự xưng là lãnh đạo Bộ Công an để nhắn tin với ông L. Qua đó, Yến tạo vỏ bọc rằng mình có thân phận đặc biệt và đang thực hiện nhiệm vụ bí mật.

Tin vào những thông tin này, ông L. đã giữ kín “công việc” của Yến. Sau đó, Yến nhiều lần lấy lý do đi làm nhiệm vụ để mượn tiền của ông L. làm kinh phí.

Đến tháng 5/2025, Yến quen biết Trần Thanh Chí. Dù làm nghề kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch, Chí cũng bắt đầu giới thiệu bản thân với người xung quanh là cán bộ thuộc "Cục nghiệp vụ Bộ Công an".

Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 10/2025, một người đang gặp khó khăn về nợ nần đã nhờ Yến can thiệp, sử dụng "quan hệ" để thương lượng với các chủ nợ, xin trả dần và xóa nợ.

Đổi lại, Yến được hứa trả 3 tỷ đồng nếu việc giãn nợ và xóa nợ thành công. Sau khi nhận lời, Yến và Chí cùng tham gia thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên, sau khi chuyển đủ 3 tỷ đồng, người này chờ đợi trong thời gian dài nhưng không thấy kết quả. Khi được hỏi, Yến tiếp tục tạo dựng các tình huống như đang trực đại hội hoặc bận công tác đặc biệt để kéo dài thời gian.

Nghi ngờ bị lừa, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong số tiền 3 tỷ đồng nhận được, Yến đã chuyển cho Chí 280 triệu đồng, phần còn lại nữ đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo những ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Yến và Trần Thanh Chí có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp giải quyết vụ việc.

Tiến Anh
#giả công an #giả danh #chiếm đoạt #nguyễn thị yến #trần thanh chí #tây ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe