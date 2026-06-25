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Phát hiện bộ xương người cạnh xe máy trong khu đô thị ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Người dân phát hiện bộ xương người trong bụi rậm ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, cạnh đó có chiếc xe máy bỏ lại.

Ngày 25/6, Công an TPHCM đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ phát hiện một bộ xương người trong khu vực bụi rậm thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa.

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Lực lượng công an phong tỏa hiện trường nơi phát hiện bộ xương người trong bụi rậm ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân đi qua khu vực ven đường Thomas Edison (thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM) đã phát hiện một xe máy màu đen mang biển số 67K1-622.xx nằm trong đám cỏ rậm rạp.

Nghi có điều bất thường, người dân tiếp tục tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một bộ xương người nằm gần chiếc xe máy.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Ghi nhận tại hiện trường, trên xe máy vẫn còn treo nón bảo hiểm, áo mưa và một chiếc áo khoác. Cách đó không xa, cạnh bộ xương người có một đôi dép cùng một chai thuốc diệt côn trùng.

Theo cơ quan chức năng, thi thể đã trong tình trạng phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại phần xương. Danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân tử vong đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tiến
#xương người #TPHCM #điều tra #bất thường #đại học quốc gia

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