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[Clip] Người đàn ông ngang nhiên đổ rác xuống biển

An Yên

TPO - Du khách ghi lại hình ảnh một người đàn ông ngang nhiên đổ rác thải xuống biển Long Hải (TPHCM). Làm việc với cơ quan chức năng, người này thừa nhận đã 3 lần thực hiện hành vi nói trên.

Ngày 24/6, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã Long Hải (TPHCM) đã làm việc với ông T.T.S. và bà L.K.N. (vợ ông S.) để làm rõ hành vi đổ rác thải xuống biển.

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Người đàn ông có hành vi đổ rác xuống biển ở xã Long Hải. Ảnh cắt từ clip

Trước đó vào ngày 22/6, một du khách phát hiện người đàn ông ngang nhiên đổ rác xuống khu vực biển Long Hải nên đã quay video và cung cấp cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Long Hải phối hợp cùng lãnh đạo ấp Hải Phong 1 tiến hành xác minh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người có hành vi đổ rác xuống biển là ông S. (trú tổ 6, ấp Hải Phong 1) nên mời lên làm việc.

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Chính quyền địa phương làm việc với vợ chồng ông S

Tại buổi làm việc, ông S. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Người này khai nhận đã 3 lần đổ rác thải xuống biển và cho rằng bản thân chưa nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật.

Sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, ông S. đã nhận thức được sai phạm, cam kết không tái diễn hành vi trên và hứa sẽ thường xuyên tham gia dọn dẹp rác tại khu vực bãi biển nơi sinh sống.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã Long Hải đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời chuyển hồ sơ đến UBND xã Long Hải để ra quyết định xử phạt theo quy định.

An Yên
#đổ rác ra biển #Long Hải #vi phạm #du khách #rác thải #ô nhiễm môi trường #du lịch

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