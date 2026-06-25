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Thái Nguyên chính thức có thêm 8 phường mới

Thanh Hiếu

TPO - Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết thành lập 8 phường mới trên cơ sở diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 8 xã hiện hành. Như vậy, tỉnh Thái Nguyên có 92 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 69 xã và 23 phường.

Ngày 25/6, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn FDI đạt 8 tỷ USD, cao nhất cả nước; thu ngân sách đạt trên 55% dự toán.

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Toàn cảnh kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương cũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận kỹ các nội dung tại kỳ họp. Đặc biệt, là nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 36 nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập 8 đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

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Ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại kỳ họp.

Theo đó, 8 phường mới được thành lập bao gồm: Phường Chợ Đồn; phường Định Hóa; phường Đồng Hỷ; phường Phú Bình; phường Phú Lương; phường Quân Chu; phường Trại Cau và phường Võ Nhai.

Như vậy, đến nay tỉnh Thái Nguyên là 92 đơn vị, gồm 69 xã và 23 phường.

Trước đó, các địa phương đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập 8 phường mới trên cơ sở diện tích tự nhiên, quy mô dân số hiện tại.

Kết quả, có 47.550/49.363 hộ gia đình đồng ý với chủ trương thành lập phường mới, đạt tỷ lệ 96,33%.

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Thái Nguyên có thêm 8 phường trên cơ sở diện tích, quy mô dân số 8 xã cũ

Lãnh đạo hội chuyên trách được hưởng thù lao tối đa 5 lần lương cơ sở

HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng thông Nghị quyết Quy định mức thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Chủ tịch hội cấp tỉnh hưởng mức thù lao hệ số 5 lần mức lương cơ sở; Phó Chủ tịch hội cấp tỉnh hưởng mức thù lao hệ số 4 lần mức lương cơ sở.

Chủ tịch hội cấp xã hưởng mức thù lao hệ số 1,5 lần mức lương cơ sở; Phó Chủ tịch hội cấp xã hưởng mức thù lao hệ số 1,2 lần mức lương cơ sở.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Kỳ họp #HĐND tỉnh Thái Nguyên #8 phường mới

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