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Hơn 21.000 tỷ mở rộng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới

Trọng Đảng

TPO - Nêu ý kiến về hướng nâng cấp, mở rộng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa cho biết đang lập dự án đầu tư PPP toàn bộ tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đoạn đến Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn cũ) với kinh phí hơn 21.000 tỷ đồng.

Sau khi được Bộ Xây dựng bàn giao quyền quản lý, thay vì sửa chữa, khắc phục tình trạng mặt đường xấu và ngập nước, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (dài khoảng 60 km). UBND tỉnh Thái Nguyên đã mời nhà đầu tư PPP lập dự án nâng cấp, mở rộng tổng thể bao gồm cả đoạn đến Chợ Mới với chiều dài gần 100 km.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hiện nay vừa xuống cấp vừa quá tải lưu lượng xe. Ảnh: T.Đảng.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hiện nay vừa xuống cấp vừa quá tải lưu lượng xe. Ảnh: T.Đảng.

Theo dự thảo dự án đã được nhà đầu tư lập, dự án cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới được chia thành hai phân đoạn chính với các tiêu chuẩn kỹ thuật mặt đường theo nhu cầu sử dụng. Cụ thể:

Đoạn Hà Nội - Thái Nguyên có chiều dài khoảng 60 km; phương án thi công tập trung mở rộng mặt đường hiện hữu từ 4 làn xe lên 6 làn xe theo quy hoạch, vận tốc thiết kế tối đa 100 km/h.

Đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới, chiều dài hơn 39 km, dự kiến mở rộng mặt đường đảm bảo quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế linh hoạt từ 80 km/h đến 100 km/h tùy theo địa hình từng đoạn.

Tổng mức đầu tư được tính toán dự kiến hơn 21.000 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đại diện UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 18/6 vừa qua, Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 - Bộ Xây dựng đã tổ chức phiên họp thứ hai. Nội dung tập trung rà soát, xem xét các báo cáo giải trình và hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức.

Tại hội nghị trên, các đơn vị tư vấn và nhà đầu tư đã làm rõ các thông số kỹ thuật cốt lõi bao gồm quy mô đầu tư, phương án tài chính, nguồn vốn và hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, các phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức giao thông cũng được thảo luận chi tiết nhằm đảm bảo tính khả thi cao nhất khi triển khai thực tế.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua tỉnh Thái Nguyên.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua tỉnh Thái Nguyên.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, tuyến cao tốc CT.07 khi được nâng cấp, mở rộng theo đúng quy hoạch sẽ đóng vai trò chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

“Dự án không chỉ gỡ điểm nghẽn, rút ngắn thời gian di chuyển trên hành trình Hà Nội - Thái Nguyên, mà còn tạo ra không gian phát triển mới cho Thái Nguyên và các khu vực lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh” - lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đánh giá.

Cùng với đó, việc nâng cấp tuyến đường lên chuẩn cao tốc hoàn chỉnh sẽ thúc đẩy lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và nâng cao giá trị bất động sản dọc tuyến. Đây được xem là trục xương sống quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Thái Nguyên và toàn vùng trung du miền núi phía Bắc trong giai đoạn 2026-2030.

Trọng Đảng
#Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên #Nâng cấp cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên #UBND Thái Nguyên #Dự án PPP #Cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn

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