Khơi thông hơn 80 dự án, Thái Nguyên ước thu về nghìn tỷ

TPO - Đến nay, hơn 80 dự án tồn đọng, kéo dài đã được tỉnh Thái Nguyên tháo gỡ. Ước tính, các dự án này sẽ tạo nguồn thu cho ngân sách khoảng 1.170 tỷ đồng.

Chiều 24/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 81 dự án tồn đọng, kéo dài cần được tháo gỡ. Trong đó chủ yếu là các dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị.

Đến nay, 77 dự án đã được xác định chủ trương, phương hướng xử lý, 4 dự án đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc.

Dự kiến, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án sẽ tạo nguồn thu khoảng 1.170 tỷ đồng, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên đã tháo gỡ, khơi thông hơn 80 dự án.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu các sở, ngành phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh cho các dự án. Trong đó, cần tập trung xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến đất đai, xác định giá đất... để các dự án sớm được triển khai.

Cũng trong chiều 24/6, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp về tình hình triển khai các dự án điện gió trên địa bàn.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh hiện có 7 dự án điện gió với tổng công suất 766MW gồm: Nhà máy điện gió Thiên Long Chợ Mới; Nhà máy điện gió Thiên Long Ngân Sơn; Nhà máy điện gió Ngân Sơn; Nhà máy điện gió BPC Võ Nhai; Nhà máy điện gió Hương Nê; Nhà máy điện gió Thượng Quan; Nhà máy điện gió Yên Hạ.

Đến nay, các dự án đã hoàn thành công tác khảo sát, đo gió và sẵn sàng triển khai sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất năng lượng.

Bên cạnh đó, phần lớn các vị trí quy hoạch điện gió nằm trên khu vực đồi núi có rừng, trong khi nhiều dự án mới đang ở giai đoạn khảo sát nên chưa thể xác định chính xác ranh giới để điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện gió.

Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng cũng yêu cầu các dự án chưa thực hiện đo gió phải hoàn thành lắp đặt thiết bị đo gió trong tháng 7 tới. Các dự án đã đủ dữ liệu khảo sát khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định trong quý 3. Các dự án chưa đủ dữ liệu khảo sát phải hoàn thành công tác đánh giá tiềm năng, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư chậm nhất trong quý I/2027.

Bên cạnh đó, các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với chủ đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai, môi trường, quy hoạch lâm nghiệp...

