Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

8 tỷ USD vốn FDI đổ về Thái Nguyên trong 6 tháng

Thanh Hiếu

TPO - Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn Thái Nguyên đạt 8 tỷ USD, giúp tỉnh tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu cả nước về thu hút FDI trong các tháng đầu năm nay.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh đạt 8 tỷ USD. Trong đó, 15 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 5,76 tỷ USD; 13 dự án được điều chỉnh vốn, với tổng số vốn đăng ký tăng thêm hơn 2 tỷ USD.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 246 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 19 tỷ USD.

Dòng vốn FDI vào Thái Nguyên tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, sản xuất linh kiện, bảng mạch và công nghiệp chế biến, chế tạo...

tp.jpg
Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với khoảng 8 tỷ USD trong 6 tháng.

Trước đó, theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm (tính đến hết 31/5) tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ USD. Trong đó, Thái Nguyên dẫn đầu cả nước với khoảng 7,63 tỷ USD vốn FDI, tiếp sau là TPHCM và các tỉnh Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tỉnh tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ; nhiều tuyến giao thông liên kết vùng kết nối với Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc được đầu tư, mở rộng.

Đặc biệt, hoạt động “Trà sáng cùng doanh nhân” được tổ chức định kỳ hằng tháng để lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn về các nhóm vấn đề. Thậm chí, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết ngay, hoặc có lộ trình giải quyết.

Bên cạnh đó, tỉnh ban hành cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%”, nhằm cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư một cách nhanh nhất.

Cùng với kết quả thu hút FDI, hoạt động thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký 17.410 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn 1.754 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 24 dự án với tổng số vốn tăng thêm 1.491 tỷ đồng.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Thú hút vốn FIDI #Dẫn đầu thu hút vốn FDI

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe