'Đại bàng' Mỹ bảo lãnh hơn 2,9 tỷ USD cho Vietnam Airlines mua 50 máy bay

TPO - Vietnam Airlines vừa nhận cam kết bảo lãnh sơ bộ từ Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Mỹ (EXIM) với hạn mức bảo lãnh tối đa hơn 2,9 tỷ USD, khoản vay của dự án đầu tư 50 máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, cam kết bảo lãnh sơ bộ của EXIM giúp hãng nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh, đồng thời đa dạng hóa các kênh huy động vốn phục vụ các dự án đầu tư trọng điểm.

Đến nay, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được EXIM cấp bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cho các khoản vay mua máy bay, bao gồm các dự án đầu tư đội bay Boeing 777 và Boeing 787 Dreamliner trước đây.

Việc tiếp tục nhận được cam kết bảo lãnh sơ bộ cho dự án 50 máy bay Boeing 737 MAX 8 không chỉ phản ánh năng lực tài chính, uy tín và triển vọng phát triển của Vietnam Airlines mà còn khẳng định sự tin tưởng của Chính phủ Mỹ và các định chế tài chính của nước này đối với chiến lược phát triển dài hạn của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.

Cam kết bảo lãnh sơ bộ của EXIM giúp Vietnam Airlines nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh. Ảnh: VNA.

Bên cạnh việc hỗ trợ dự án đầu tư 50 máy bay Boeing 737 MAX 8, EXIM cũng bày tỏ sẵn sàng đồng hành với Vietnam Airlines trong nghiên cứu các giải pháp tài chính cho những dự án chiến lược khác có sử dụng hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ, như động cơ máy bay, đầu tư cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa máy bay (MRO) và các lĩnh vực liên quan.

Tháng 2 năm nay, Vietnam Airlines đã ký thỏa thuận mua 50 máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8 tại Washington D.C. (Mỹ). Theo kế hoạch, số máy bay này sẽ được bàn giao trong giai đoạn 2030-2032. Dòng Boeing 737 MAX 8 dự kiến được khai thác trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của hành khách cũng như nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Đây là một phần trong kế hoạch phát triển dài hạn của Vietnam Airlines nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong 5 năm tới, hướng tới tổng lưu lượng vận chuyển khoảng 168 triệu lượt hành khách và hơn 2,25 triệu tấn hàng hóa.

Dòng Boeing 737 MAX 8 dự kiến được khai thác trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á. Ảnh: VNA.

Đặc biệt, trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang chịu áp lực lớn về biến đổi khí hậu, việc lựa chọn dòng máy bay hiện đại giúp giảm thiểu đáng kể lượng tiêu hao nhiên liệu cũng như lượng khí thải phát ra môi trường.

Hiện, Vietnam Airlines khai thác khoảng 100 đường bay, kết nối 22 điểm nội địa và 30 điểm đến quốc tế tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hãng sở hữu đội bay gồm 102 máy bay hiện đại, trong đó có các dòng thân rộng thế hệ mới như Boeing 787, Airbus A350 cùng đội bay thân hẹp Airbus A321 và A320neo.