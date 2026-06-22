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4 ngày Lễ hội sen Đồng Tháp thu hút nửa triệu khách

Hòa Hội

TPO - Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026 vừa khép lại, thu hút khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm trong từ ngày 19-21/6.

Ông Bùi Quốc Nam - Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh - cho biết, Lễ hội Sen Đồng Tháp diễn ra vượt hơn kỳ vọng. Trong 4 ngày qua, lễ hội đã đón khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

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Ông Bùi Quốc Nam - Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh - phát biểu bế mạc tối 21/6.

Chuỗi hoạt động tại lễ hội năm nay có nhiều điểm nhấn, đặc biệt việc công bố Kỷ lục Việt Nam cho tác phẩm chân dung nghệ thuật bằng sen với chủ đề “Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc trước bình minh (năm 1911)”.

Bên cạnh đó, không gian triển lãm ngành hàng sen và sản phẩm OCOP thu hút 126 đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

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Lễ hội Sen Đồng Tháp đã chính thức khép lại tối 21/6.

Ngoài ra, theo ông Nam, các sự kiện khác như hội thảo, workshop, biểu diễn khinh khí cầu, diễu hành áo dài Sen, ra mắt sách “Mỗi nghề một bông hoa” của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan... đã để lại ấn tượng sâu đậm. Cùng đó, công tác truyền thông số đã tăng tính lan tỏa của lễ hội, với hàng ngàn video, hình ảnh lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

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Diễu hành áo dài sen Lễ hội Sen Đồng Tháp.

Tuy nhiên, ông Nam cũng thừa nhận, những áp lực về tiến độ, nhân lực và một số khâu điều phối chưa đạt kỳ vọng khi vận hành một sự kiện quy mô lớn. Đặc biệt, thời tiết xuất hiện nhiều trận mưa lớn kèm giông lốc đã ảnh hưởng trực tiếp đến các không gian trưng bày ngoài trời.

Hòa Hội
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