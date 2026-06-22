Gia Lai chào hè 2026: Khám phá vẻ đẹp núi rừng và biển cả

Tham dự chương trình, về phía Trung ương có Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu. Về phía tỉnh Gia Lai có ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Lễ khai mạc đầy cảm xúc từ đại ngàn hùng vĩ của Pleiku đến biển xanh bao la của Quy Nhơn, từ không gian văn hóa cồng chiêng tới những làng chài ven biển, Gia Lai. Những điều trên mở ra một không gian du lịch mới - nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng hòa nhịp trong một hành trình trải nghiệm độc đáo.

Phát biểu khai mạc Lễ hội du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ nói về sự gặp gỡ của núi rừng và biển cả, mà còn thể hiện khát vọng kết nối những giá trị khác biệt để tạo nên một sức hút mới, một động lực mới cho phát triển. “Gia Lai mong muốn mỗi du khách đến với Gia Lai không chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp, mà còn để trải nghiệm, chạm, cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới của vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ”, bà Lịch chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, lễ hội là lời chào thân tình của Gia Lai gửi đến bạn bè, du khách gần xa, đồng thời là lời mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng khám phá những cơ hội hợp tác, phát triển mới. Qua đó, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và mang bản sắc riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

"Gia Lai hôm nay không chỉ là niềm tự hào của một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh đặc sắc, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ", bà Lịch nói.

﻿ ﻿ Các tiết mục nghệ thuật đầy ấn tượng trong lễ khai mạc.

Sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Chương trình nghệ thuật đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc như: “Ngẫu hứng bài chòi”, “Em trong mắt tôi”, “Mùa hè tuyệt vời”, “Vũ điệu cồng chiêng”, “Phép màu”, “Hẹn lần sau”, “Tên tôi Việt Nam”, “Quy Nhơn, Gia Lai - Bức tranh sơn thủy”... qua phần thể hiện của các ca sĩ Hồng Gấm, Felix Tiến Quang, Liz Ngụy Thùy Linh, Nguyễn Hùng cùng các nghệ sĩ, diễn viên. Các tiết mục cho người xem hòa mình vào không gian văn hóa, du lịch đầy sắc màu, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc riêng của Gia Lai.

Ở phần 2 mang tên "Chill cùng thần tượng", không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu mến. Những ca khúc sôi động như “Phơi cháy máy”, “Nước hoa”, “Đường vào tim em”, “Tỏa sáng những vì sao”, “Lời đường mật”, “24h” khuấy động sân khấu qua phần trình diễn của Kay Trần, LyLy và Liz Ngụy Thùy Linh… cho không khí trẻ trung, sôi động.

Mang đậm hơi thở núi rừng Tây Bắc, các ca khúc “Thanh âm miền núi”, “Người miền núi chất” và “À lôi” qua phần trình diễn của Double2T đã khuấy động sân khấu, đưa khán giả từ không gian đại ngàn đến với nhịp sống sôi động của miền biển.