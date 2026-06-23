Bánh mì Việt gần 70.000 đồng bán khắp nước Nhật từ hôm nay

TPO - Sản phẩm bánh mì được bày bán ở cửa hàng tiện lợi Nhật Bản từ hôm nay (23/6) sẽ có nhân thịt heo quay. Mức giá được công bố là 430 yên, tương đương gần 70.000 đồng.

Theo SoraNews24, bánh mì Việt Nam sẽ được bán ở toàn bộ các cửa hàng tiện lợi 7-Eleven trên toàn nước Nhật từ ngày 23/6, ngoại trừ khu vực Hokkaido và Okinawa.

Sản phẩm bánh mì kẹp thịt của 7-Eleven Nhật Bản có mức giá khá dễ chịu, khoảng gần 70.000 đồng.

Trang này cho biết, 7-Eleven Nhật Bản luôn hướng tới thực đơn phong phú với nhiều hương vị hấp dẫn. Chuỗi cửa hàng này không ngần ngại tìm kiếm cảm hứng ẩm thực từ bên ngoài biên giới.

Trong những năm gần đây, số lượng nhà hàng và cửa hàng bán mang đi phục vụ bánh mì tại khu vực Tokyo đã tăng lên.

"Được xem là một trong những món ăn giao thoa văn hóa thành công nhất thế giới, bánh mì được yêu thích nhờ những gia vị truyền thống của Việt Nam, nhân bánh thường có thịt heo, đi kèm cà rốt, củ cải và nhiều rau mùi", trang này mô tả.

Dù từ lâu đã được yêu thích tại Việt Nam cũng như ở những khu vực có cộng đồng người châu Á đông đảo trên thế giới, bánh mì phải mất khá nhiều thời gian mới dần được đón nhận tại Nhật Bản.

Một phần nguyên nhân có thể là vì phở đã chiếm vị trí đặc biệt trong lòng những thực khách Nhật yêu thích ẩm thực Việt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng nhà hàng và cửa hàng bán mang đi phục vụ bánh mì tại khu vực Tokyo đã tăng lên.

Hiện nay, lượng người yêu thích món ăn này đã đủ lớn để 7-Eleven Nhật Bản chính thức tham gia thị trường bánh mì. Sản phẩm bánh mì được bày bán ở cửa hàng tiện lợi Nhật Bản có nhân thịt heo quay.

Theo 7-Eleven, vị đậm đà của thịt, vị chua nhẹ của rau củ ngâm và hương thơm thảo mộc nổi bật từ rau mùi kết hợp tạo nên cảm giác vừa đậm vị vừa tươi mát, đặc biệt phù hợp với thời tiết mùa hè nóng bức sắp tới.

Nhật Bản hiện có hơn 21.000 cửa hàng 7-Eleven đang hoạt động trên toàn quốc.

Sốt ớt ngọt không phải là loại gia vị thường thấy trong bánh mì truyền thống, nhưng 7-Eleven cho biết thành phần này chỉ đóng vai trò điểm nhấn trong tổng thể hương vị. Điều đó đồng nghĩa với việc sốt sẽ không lấn át các nguyên liệu khác, giúp từng thành phần đều có cơ hội thể hiện nét đặc trưng riêng.

Trong danh sách 25 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới vừa được kênh truyền hình CNN (Mỹ) công bố vào tháng 4 vừa qua, bánh mì Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3 và được ca ngợi như một biểu tượng giao thoa văn hóa đầy sức hút.

Theo các chuyên gia ẩm thực quốc tế, việc trải nghiệm những chiếc bánh mì kẹp giống như hành trình chu du vòng quanh thế giới, nơi mỗi món ăn kể một câu chuyện riêng về văn hóa, lịch sử và khẩu vị địa phương.