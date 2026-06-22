Chuỗi trải nghiệm độc lạ đang khiến du khách đổ về Bắc đảo Phú Quốc

Những trải nghiệm từng khiến du khách phải bay nửa vòng trái đất, giờ có thể tìm thấy trong một chuyến đi Phú Quốc.

Trong nhiều năm, những trải nghiệm du lịch đặc sắc nhất thế giới thường gắn liền với những điểm đến biểu tượng. Muốn khám phá thế giới động vật về đêm, du khách nghĩ đến Singapore hay các khu bảo tồn tại châu Phi. Muốn thưởng thức những show diễn quy mô lớn, Las Vegas hay các thành phố du lịch hàng đầu châu Á thường là lựa chọn đầu tiên. Còn những trải nghiệm ẩm thực nhập vai giữa đại dương lại gắn với Dubai hay Maldives.

Điều đáng chú ý là ngày càng nhiều trong số những trải nghiệm từng khiến du khách phải bay nửa vòng trái đất ấy đang xuất hiện tại Bắc Đảo Phú Quốc. Chỉ trong một hành trình ngắn ngày, du khách có thể liên tục chuyển đổi giữa thế giới hoang dã, công nghệ, ẩm thực và nghệ thuật trình diễn - một xu hướng đang góp phần định hình diện mạo mới cho du lịch đảo Ngọc.

Bắc Đảo Phú Quốc thu hút hàng triệu du khách mỗi năm với loạt trải nghiệm độc nhất vô nhị

Hướng dẫn viên robot dẫn tour giữa thế giới hoang dã

Mùa hè này, Vinpearl Safari Phú Quốc đang thu hút sự chú ý của nhiều du khách với sự xuất hiện của một "thành viên" hoàn toàn mới. Không phải hổ Bengal, không phải tê giác trắng hay những chú sư tử đầy uy quyền, tâm điểm của những chuyến xe nổi tiếng “nhốt người thả thú” lại là một hướng dẫn viên robot có thể trò chuyện, kể chuyện và tương tác cùng du khách.

Dyno là robot hướng dẫn viên du lịch ứng dụng AI đầu tiên được đưa vào vận hành tại một khu bảo tồn động vật ở Việt Nam, nhanh chóng “gây sốt” nhờ khả năng trò chuyện tự nhiên, những màn tương tác ngộ nghĩnh và sự am hiểu đáng kinh ngạc về thế giới động vật. Khi xe đi ngang qua đàn ngựa vằn trên đồng cỏ hay những chú tê giác ngâm mình dưới hồ nước, Dyno có thể nhận diện và kể những câu chuyện thú vị.

Robot hình người Dyno đang trực tiếp thuyết minh một cách hóm hỉnh về các loài động vật

Robot có thể trò chuyện bằng tiếng Việt và tiếng Anh, giải đáp hàng loạt câu hỏi về hơn 200 loài động vật bằng cách diễn đạt gần gũi, sinh động. Những cánh tay vẫy chào, những màn tương tác tự nhiên cùng cách kể chuyện dí dỏm giúp hành trình khám phá thiên nhiên trở nên hấp dẫn hơn.

Sự xuất hiện của Dyno đang mang đến diện mạo mới cho tour "Nhốt người thả thú". Trên xe chuyên dụng, du khách sẽ tiến sâu vào môi trường bán tự nhiên rộng lớn, nơi hàng nghìn cá thể động vật như tê giác trắng, ngựa vằn, hươu cao cổ hay hổ Bengal sinh sống tự do ngay trước mắt. Hiện Dyno đang được vận hành thử nghiệm trong tháng 6 và tháng 7 với số lượng chuyến trải nghiệm giới hạn mỗi tuần.

Tour Nhốt người thả thú luôn nằm trong danh sách “phải thử”của du khách khi đến Phú Quốc

Dùng bữa cùng… cá mập và hươu cao cổ

Một trong những trải nghiệm đang được du khách săn đón nhất tại Phú Quốc chính là những bữa ăn cùng cá mập và hươu cao cổ - trải nghiệm hiếm có từng gắn với các tổ hợp du lịch, giải trí hàng đầu thế giới.

Trải nghiệm ẩm thực giữa không gian thiên nhiên tại Vinpearl Safari Phú Quốc.

Những nhà hàng giữa đại dương hay trải nghiệm dùng bữa cùng động vật hoang dã vốn là “đặc sản” của nhiều tổ hợp du lịch, giải trí hàng đầu thế giới. Giờ đây, du khách có thể tìm thấy cả hai trong cùng một chuyến du lịch tại Bắc đảo Phú Quốc.

Ngay cả thời gian dành cho bữa ăn cũng được biến thành một phần của trải nghiệm khám phá

Một bên là thế giới đại dương sống động, nơi những chú cá mập, cá đuối cùng hàng nghìn sinh vật biển xuất hiện ngay trước tầm mắt thực khách tại VinWonders. Một bên là nhà hàng hươu cao cổ nổi tiếng tại Vinpearl Safari, nơi những "vị khách" cao hơn 5 mét có thể bất ngờ ghé sát bàn ăn và trở thành nhân vật chính trong hàng nghìn bức ảnh selfie được chia sẻ mỗi ngày.

Sự kết hợp giữa không gian, cảnh quan và yếu tố tương tác đã mang tới trải nghiệm ẩm thực tại Phú Quốc United Center một dấu ấn riêng. Thay vì chỉ là điểm dừng chân để dùng bữa, nơi đây trở thành một phần của hành trình khám phá mà nhiều du khách muốn thử khi đến đảo Ngọc.

Những đêm diễn triệu đô dưới bầu trời đảo Ngọc

Khi mặt trời lặn, Phú Quốc United Center lại mở ra một "sân khấu" hoàn toàn khác. Nếu ban ngày là thế giới của safari, công viên chủ đề và những trải nghiệm khám phá, thì đêm xuống là thời điểm ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình diễn cùng thắp sáng đảo Ngọc.

Show biểu diễn gấu Teddy Candy tại Grand World Phú Quốc trở thành hiện tượng mạng xã hội

Không nhiều điểm đến tại Việt Nam sở hữu mật độ show diễn và trải nghiệm nghệ thuật dày đặc như Bắc đảo Phú Quốc. Từ đại thực cảnh Tinh hoa Việt Nam tái hiện lịch sử, văn hóa dân tộc bằng sân khấu quy mô lớn, đến Once Show với hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng thị giác hiện đại, mỗi đêm nơi đây đều mang đến cho du khách thêm một lý do để ở lại lâu hơn.

Những show diễn quy mô lớn trở thành một phần không thể thiếu của trải nghiệm du lịch về đêm tại Phú Quốc

Không chỉ dừng lại ở những sân khấu bán vé, nghệ thuật còn hiện diện giữa những con phố, quảng trường và mặt nước. Nổi bật trong số đó là màn trình diễn opera trên chiếc thuyền violin khổng lồ giữa Grand World Phú Quốc - một trong những hình ảnh biểu tượng được du khách chia sẻ nhiều nhất khi đến Bắc đảo.

Các trải nghiệm độc lạ xuất hiện khắp nơi từ ngày tới đêm, du khách có thể thưởng thức miễn phí

Bắc đảo Phú Quốc mang đến bầu không khí của một “thành phố không ngủ” giữa biển trời đảo Ngọc. Khi hàng nghìn du khách cùng đổ về các quảng trường, sân khấu và tuyến phố lễ hội mỗi đêm, nơi đây không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là điểm hẹn của những trải nghiệm giải trí, nghệ thuật và cảm xúc kéo dài tới tận khuya.

Từ một “hướng dẫn viên” AI giữa safari, bữa ăn bên cá mập và hươu cao cổ đến những sân khấu rực sáng mỗi đêm, các trải nghiệm đắt giá đang trở thành lý do mới kéo du khách đến Bắc đảo Phú Quốc. Sức hút của Phú Quốc không còn chỉ nằm ở cảnh quan hay nghỉ dưỡng, mà còn ở khả năng đưa những trải nghiệm đẳng cấp thế giới đến gần hơn với mọi du khách.