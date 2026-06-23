An toàn - Thước đo cao nhất của những người giữ bầu trời Việt Nam

TP - Mỗi ngày, hàng nghìn chuyến bay cất cánh và hạ cánh trên bầu trời Việt Nam, đưa hàng trăm nghìn hành khách đến các điểm đến trong nước và quốc tế. Đằng sau những hành trình an toàn ấy là sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều lực lượng trong ngành hàng không, trong đó có những con người đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo đảm hoạt động bay.

Đối với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), an toàn không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là giá trị cốt lõi, là nguyên tắc xuyên suốt trong mọi hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Không có chỗ cho sự chủ quan

Trong lĩnh vực hàng không, an toàn không đến từ may mắn. Mỗi chuyến bay an toàn là kết quả của cả một hệ thống được vận hành chặt chẽ, từ con người, công nghệ đến quy trình quản lý.

Kíp trực điều hành bay tại Đài kiểm soát không lưu Nội Bài

Tại các trung tâm kiểm soát đường dài, đài kiểm soát không lưu và các cơ sở bảo đảm hoạt động bay trên cả nước, các ca trực được duy trì liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Trên màn hình radar, từng chuyến bay được theo dõi, giám sát và điều hành theo các quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các tàu bay và duy trì dòng chảy giao thông hàng không thông suốt.

Với những người làm công tác quản lý bay, mọi quyết định đều gắn với trách nhiệm rất lớn. Chính vì vậy, yêu cầu cao nhất luôn là bảo đảm an toàn cho hoạt động bay trong mọi tình huống.

Để thực hiện mục tiêu đó, VATM đã xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý an toàn theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Hệ thống này cho phép nhận diện, đánh giá và kiểm soát các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay ngay từ sớm, thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra.

Chủ động phòng ngừa rủi ro

Kíp trực điều hành bay tại Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội

Điểm khác biệt của quản lý an toàn hàng không hiện đại là chuyển từ tư duy xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa nguy cơ.

Tại VATM, mọi thay đổi liên quan đến phương thức điều hành bay, hệ thống kỹ thuật hay quy trình phối hợp đều được đánh giá an toàn trước khi triển khai. Các thông tin từ hoạt động khai thác, công tác huấn luyện, kiểm tra kỹ thuật và đánh giá nội bộ được tổng hợp, phân tích thường xuyên nhằm nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn.

Trên cơ sở đó, các biện pháp kiểm soát phù hợp được xây dựng và triển khai nhằm hạn chế tối đa khả năng xảy ra sự cố.

Cách tiếp cận này giúp công tác bảo đảm an toàn không chỉ dừng ở việc khắc phục hậu quả mà tập trung nhiều hơn vào phòng ngừa, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Con người là yếu tố trung tâm

Kíp trực điều hành bay tại Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh

Dù công nghệ ngày càng phát triển, con người vẫn là yếu tố quyết định trong bảo đảm an toàn hàng không.

VATM xác định xây dựng văn hóa an toàn là nhiệm vụ lâu dài và liên tục. Mỗi cán bộ, nhân viên đều được khuyến khích chủ động phát hiện, báo cáo các nguy cơ hoặc bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để cùng tìm giải pháp khắc phục.

Trong môi trường đặc thù như hàng không, việc chia sẻ thông tin và học hỏi từ các tình huống phát sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi mục tiêu cuối cùng không phải là tìm ra ai sai, mà là làm thế nào để hệ thống vận hành an toàn hơn.

Song song với đó, công tác đào tạo và huấn luyện luôn được chú trọng. Đội ngũ kiểm soát viên không lưu, kỹ sư kỹ thuật và nhân viên chuyên môn thường xuyên được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và rèn luyện khả năng xử lý tình huống nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động bay.

Xây dựng nhiều lớp bảo vệ cho bầu trời

Cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao, VATM đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng cường năng lực bảo đảm an toàn.

Các hệ thống quản lý không lưu hiện đại, công nghệ giám sát, nền tảng chia sẻ dữ liệu và các công cụ hỗ trợ điều hành giúp thông tin được cập nhật nhanh chóng, chính xác và đồng bộ hơn giữa các đơn vị liên quan.

Việc ứng dụng công nghệ không nhằm thay thế con người mà tạo thêm các lớp hỗ trợ để giảm thiểu nguy cơ sai sót, nâng cao khả năng nhận diện tình huống và tăng hiệu quả điều hành bay.

Tuy nhiên, dù công nghệ phát triển đến đâu, nguyên tắc cốt lõi của ngành hàng không vẫn không thay đổi: an toàn luôn là ưu tiên số một.

Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Ngành hàng không Việt Nam đang tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo yêu cầu ngày càng cao đối với công tác điều hành và bảo đảm hoạt động bay. Trong bối cảnh đó, việc duy trì và nâng cao mức độ an toàn tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của VATM.

Từ việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn theo chuẩn mực quốc tế, phát triển văn hóa an toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến ứng dụng công nghệ hiện đại, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay.

Đối với những người làm công tác quản lý bay, an toàn không phải là đích đến có thể đạt được một lần rồi dừng lại, mà là quá trình liên tục hoàn thiện và đổi mới. Bởi hơn bất kỳ chỉ tiêu nào khác, an toàn chính là thước đo cao nhất của những người đang ngày đêm giữ cho bầu trời Việt Nam luôn thông suốt, an toàn và tin cậy.