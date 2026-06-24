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Loạt sai phạm quản lý, kinh doanh xăng dầu ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai vừa phát hiện hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu, từ khâu cấp phép đến thanh tra, hậu kiểm.

Theo kết quả kiểm tra từ cơ quan chức năng TP Đồng Nai, Sở Công Thương Đồng Nai và Sở Công Thương Bình Phước thời điểm trước sáp nhập đã để xảy ra nhiều tồn tại, vi phạm trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh xăng dầu.

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Petro Bình Phước bị phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Cụ thể, Sở Công Thương Đồng Nai đã cấp 27 giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu không đúng quy định hiện hành.

Đáng chú ý, Sở Công Thương Đồng Nai từ chối tiếp nhận 14 hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung các thành phần hồ sơ ngoài quy định.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm sau cấp phép trong lĩnh vực xăng dầu, khí chưa được thực hiện đầy đủ. Nhiều năm liền, các đơn vị liên quan không xây dựng hoặc không triển khai kế hoạch hậu kiểm theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Từ việc rà soát công tác quản lý nhà nước, cơ quan chức năng TP. Đồng Nai tiếp tục phát hiện hàng loạt vi phạm tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Trong đó, Công ty Cổ phần Khai thác dầu khí Bạch Hổ; Công ty Cổ phần Xăng dầu Petro Bình Phước bị xác định báo cáo không kịp thời, không đầy đủ về tình hình sử dụng kho xăng dầu thuê.

Công ty TNHH Xăng dầu Lan Phượng bị phát hiện không báo cáo tình hình sử dụng kho xăng dầu thuê và chưa xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn chuyên ngành dầu khí. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Chi nhánh Xuân Phú thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp này cũng có dấu hiệu kinh doanh không đúng nội dung được cấp phép.

Vi phạm nhiều nhất là Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Nai, doanh nghiệp này không chỉ chậm báo cáo tình hình sử dụng kho thuê mà còn bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối, vi phạm quy định của Chính phủ. Doanh nghiệp không bán đúng chủng loại xăng dầu theo hợp đồng đã đăng ký; sử dụng nhân viên trực tiếp kinh doanh chưa được đào tạo, huấn luyện về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

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Chi nhánh Xuân Phú - Công ty TNHH xăng dầu Lan Phượng có dấu hiệu kinh doanh không đúng giấy phép.

Đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thắng Lợi, cơ quan chuyên môn đã chuyển hồ sơ sang Sở Công Thương để kiểm tra, xác minh. Doanh nghiệp này hiện là thương nhân nhận chuyển nhượng quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Nai nhưng đồng thời lại hoạt động với tư cách đại lý bán lẻ xăng dầu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thiên Phát.

Ngày 23/6, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai - cho biết sẽ giao các đơn vị chuyên môn rà soát, làm rõ trách nhiệm đối với các sai phạm đã được phát hiện, đề xuất biện pháp khắc phục, chấn chỉnh công tác quản lý và sẽ cung cấp cho báo kết quả xử lý trong thời gian sớm nhất.

Văn Quân
#xăng dầu #Đồng Nai #cấp phép #sai phạm #quản lý #doanh nghiệp #sở công thương

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