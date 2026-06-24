Long Châu mở hơn 1.000 trạm giải nhiệt toàn quốc, tiếp sức người lao động giữa 'chảo lửa' mùa hè

Nhằm mang đến những điểm dừng chân an toàn giữa mùa nắng nóng, từ ngày 20/06, Long Châu triển khai chương trình “Bản đồ giải nhiệt Long Châu” với hơn 1.000 trạm tiếp sức ở các nhà thuốc trên toàn quốc. Tại đây, người dân được cung cấp nước mát miễn phí, đo huyết áp, tầm soát nguy cơ đột quỵ và hỗ trợ sơ cứu sốc nhiệt từ đội ngũ y tế vững chuyên môn.

Thông qua sáng kiến “Bản đồ giải nhiệt Long Châu”, hệ thống tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa y tế “gần dân, sát dân”, bảo vệ sức khỏe người Việt bằng những hành động thiết thực, kịp thời và nhân văn.

Gồng gánh mưu sinh dưới nắng gắt, người lao động đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe

Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, những người tài xế, shipper, người bán hàng rong… phải vất vả gạt đi những giọt mồ hôi nóng rát để tiếp tục các cuốc xe, chuyến hàng dưới nền nhiệt gay gắt và mặt đường bỏng rát. Với họ, những nỗi lo về cơm áo gạo tiền đôi khi lớn đến mức sự mệt mỏi của bản thân thường là điều quan tâm sau cùng.

Thế nhưng, làm việc quá sức dưới thời tiết nóng nực tiềm ẩn nhiều mối nguy sức khỏe. Theo chuyên gia y tế, thời tiết nắng nóng cực đoan làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh và trở nặng, đặc biệt với người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường và người có tiền sử đột quỵ (1).

Theo chuyên gia y tế, người lao động ngoài trời dễ đối mặt với các mối nguy sức khỏe do nắng nóng.

Đồng thời người trẻ cũng không thể chủ quan. Chuyên gia cảnh báo, những người làm việc, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu hoặc trong môi trường nóng bức thuộc nhóm có nguy cơ cao gặp phải các vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng (2). Thực tế, tại các bệnh viện tuyến trên, từ đầu mùa hè đã ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng kiệt sức, sốc nhiệt, thậm chí suy thận cấp sau khi làm việc quá sức ngoài trời.

1.000 trạm giải nhiệt Long Châu phủ rộng toàn quốc, tiếp sức người dân trong mùa hè này.

Do đó, với người lao động, một chai nước mát, cơ hội đo chỉ số sức khỏe, tầm soát và tư vấn phòng chống đột quỵ chính là sự hỗ trợ thiết thực hơn bao giờ hết. Chung tay tiếp sức người dân trước thời tiết khắc nghiệt, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu phát huy mạng lưới phủ khắp 34 tỉnh thành, thần tốc triển khai chiến dịch “Bản đồ giải nhiệt Long Châu” trên quy mô toàn quốc.

Khi nhà thuốc trở thành điểm tựa sức khỏe mát lành

Cụ thể, từ ngày 20/6, nhà thuốc Long Châu bổ sung hơn 1.000 trạm giải nhiệt trải dọc cả nước. Tại đây, người dân được cung cấp nước mát, hỗ trợ đo huyết áp, tầm soát sớm nguy cơ và tư vấn phòng đột quỵ hoàn toàn miễn phí.

Trạm giải nhiệt được đặt trước các nhà thuốc Long Châu, thuận tiện cho người dân sử dụng.

Đáng chú ý, nằm ngay tại khu vực trung tâm và đông dân cư, nhà thuốc còn trở thành các điểm hỗ trợ sơ cứu sốc nhiệt cho cộng đồng. Theo đó, hơn 22.000 dược sĩ Long Châu được đào tạo bài bản về kỹ năng xử trí sốc nhiệt từ các chuyên gia y tế đầu ngành, phát huy vai trò tình nguyện viên sơ cấp cứu. Đội ngũ phản ứng nhanh trước các trường hợp say nắng, say nóng nguy hiểm, góp phần cứu sống người gặp nạn trong “thời gian vàng”.

Hệ thống nhà thuốc triển khai đo huyết áp, tư vấn và tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí cho mọi người.

Song song, thông qua mạng lưới nhà thuốc và các nền tảng trực tuyến, hệ thống đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về cách phòng ngừa sốc nhiệt, kỹ năng sơ cứu, những lưu ý bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng… Những nội dung y khoa được đội ngũ bác sĩ biên soạn chính xác, dễ hiểu, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và áp dụng vào thực tế.

“Bản đồ giải nhiệt Long Châu” cùng trăm ngàn bác tài an tâm trên mọi hành trình

Tận dụng thế mạnh công nghệ, hệ thống phát triển tính năng mới “Bản đồ giải nhiệt Long Châu” trên ứng dụng Long Châu, cập nhật chính xác vị trí 1.000 trạm giải nhiệt trên toàn quốc. Đáng chú ý, dự án còn có sự đồng hành của Grab, chung tay đưa thông tin về trạm giải nhiệt đến gần cộng đồng tài xế công nghệ.

Với đặc thù phải di chuyển liên tục, các tài xế thường tiếp xúc với mặt đường nóng, khói bụi và thời tiết khắc nghiệt. Giờ đây, áp lực này giảm bớt phần nào nhờ 1.000 trạm tiếp sức trên mọi nẻo đường. Không phân biệt nền tảng hoạt động hay độ tuổi, mọi bác tài đều có thể ghé các trạm giải nhiệt của Long Châu để bổ sung nước và được đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe, tiếp thêm năng lượng giữa những ngày nắng gắt.

Ai cũng có thể đến các nhà thuốc để giải nhiệt và kiểm tra sức khoẻ.

Sự đồng hành của Grab góp phần lan tỏa mạng lưới trạm giải nhiệt trong cộng đồng, hỗ trợ tích cực cho những bác tài di chuyển hằng ngày ngoài trời. Đây là bước đi nhất quán của hai đơn vị trên hành trình mở rộng mạng lưới hỗ trợ y tế, bảo vệ sự an toàn cho các tài xế nói riêng và người dân nói chung.

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ: “Với Long Châu, sứ mệnh chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại sau quầy thuốc mà còn cần phải tiếp nối bằng những hành động thiết thực, là sự hiện diện kịp thời ở những thời khắc người dân cần được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nhất. Thông qua sáng kiến “Bản đồ giải nhiệt Long Châu” cùng 1.000 trạm tiếp sức trên toàn quốc, chúng tôi một lần nữa khẳng định cam kết phụng sự cộng đồng, không ai bị bỏ lại phía sau, vì một Việt Nam khỏe mạnh bền vững.”

Chương trình tiếp tục là bước đi thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, xây dựng mạng lưới hỗ trợ “gần dân, sát dân” của Long Châu.

Mới đây, doanh nghiệp này đánh dấu cột mốc 2.678 nhà thuốc trên toàn quốc. Đây không chỉ là bước tiến về quy mô, mà còn là nền tảng để tiếp tục đưa các sản phẩm, dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và minh bạch đến gần hơn với 33 triệu khách hàng. Mạng lưới rộng khắp từ thành thị đến nông thôn cũng giúp đơn vị triển khai hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe và dự phòng bệnh tật cho cộng đồng, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.