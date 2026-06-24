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Bộ Công Thương tổ chức 25 gian hàng xanh - tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc

Bảo Lâm

TPO - Gian hàng Xanh là không gian trưng bày, kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, công trình xây dựng. Đồng thời gian hàng giới thiệu các sản phẩm đạt hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận.

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, sẽ tổ chức Chương trình “Gian hàng Xanh - Tiết kiệm năng lượng” năm 2026. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thúc đẩy sản xuất xanh và hình thành thói quen tiêu dùng xanh trong xã hội.

Trong năm 2026, 25 Gian hàng Xanh sẽ được tổ chức đồng loạt tại 3 miền trong đó chủ yếu tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Sáng 24/6/2026, Gian hàng xanh đầu tiên đã có mặt tại Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng – môi trường Hà Nội năm 2026 (ENTECH HANOI 2026).

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Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công giới thiệu không gian trưng bày Gian hàng xanh

Đây là một hoạt động quan trọng thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế bền vững.

Mỗi gian hàng là không gian tương tác, cung cấp thông tin về các giải pháp, công nghệ, mô hình và sản phẩm hiệu quả năng lượng trong sinh hoạt và sản xuất.

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Khách tham quan tìm hiểu về sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất tại Gian hàng xanh

Bộ Công Thương kỳ vọng Chương trình sẽ khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm hiệu suất năng lượng cao. Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời thúc đẩy áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong thực tiễn, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tại các địa phương.

Đặc biệt Chương trình Gian hàng Xanh còn là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp sản xuất và cung ứng thiết bị tiết kiệm năng lượng tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, đối tác phân phối và thị trường. Qua đó, tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

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25 Chương trình Gian hàng xanh sẽ được tổ chức liên tục từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2026 trên cả nước

Tại các điểm đến, chương trình Gian hàng xanh có rất nhiều hoạt động tương tác, trò chơi trúng thưởng bao gồm các phần quà ý nghĩa. Người tiêu dùng tham quan gian hàng sẽ được tư vấn về các giải pháp, công nghệ, mô hình và sản phẩm hiệu quả năng lượng.

Điểm đến tiếp theo, Gian hàng xanh sẽ có mặt tại Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng) từ ngày 01/07 đến ngày 05/07/2026.

Thông tin chi tiết về địa điểm tổ chức sẽ cập nhật liên tục trên trang Thông tin điện tử và fanpage Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bảo Lâm
#Gian hàng xanh #Tiết kiệm năng lượng #Chương trình xanh #Bộ Công Thương #Hiệu quả năng lượng #Chuyển đổi xanh #Tiêu dùng xanh #Cục Đổi mới sáng tạo #Chuyển đổi xanh và Khuyến công

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