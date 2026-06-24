Vụ cụ bà 97 tuổi nhận lương hưu: BHXH Hà Nội lên tiếng, đề xuất bỏ giới hạn giấy ủy quyền

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Huyến - Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội - cho biết, vụ cụ bà 97 tuổi làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu xuất phát từ quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7. Cơ quan bảo hiểm xã hội đang đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn giấy ủy quyền theo hướng thỏa thuận giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền, thay vì giới hạn tối đa 12 tháng như hiện nay.

Xuống tận nơi xác nhận sẽ phù hợp hơn

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước phản ánh của ông V.H. về việc làm thủ tục chứng thực giấy ủy quyền nhận lương hưu cho mẹ là cụ N.T.T.H. (97 tuổi). Do giấy ủy quyền cũ hết hiệu lực, ông H. đến Điểm Phục vụ hành chính công tại trụ sở phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3) làm thủ tục nhưng vì cụ bà sức khỏe yếu, không thể trực tiếp có mặt nên được cán bộ hướng dẫn xác minh qua cuộc gọi video.

Sau khi thực hiện cuộc gọi, cán bộ Điểm Phục vụ hành chính công đánh giá cụ không đủ điều kiện để lập giấy ủy quyền và yêu cầu người ủy quyền phải trực tiếp có mặt. Gia đình cho biết đã đề nghị cán bộ đến nhà xác minh vì chỉ cách trụ sở khoảng 200 m nhưng không được chấp nhận, khiến vụ việc gây nhiều tranh luận.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Huyến - Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết, theo quy định mới từ ngày 1/7, giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chỉ có thời hạn tối đa 12 tháng. Các giấy ủy quyền được lập theo quy định cũ chỉ còn hiệu lực đến hết ngày 30/6/2026.

"Trường hợp của cụ bà nằm trong diện phải thực hiện theo quy định này. Trước đây, cụ vẫn nhận lương hưu thông qua hình thức ủy quyền cho con, nhưng giấy ủy quyền đã hết thời hạn nên phải lập lại giấy ủy quyền mới để tiếp tục nhận thay", ông Huyến nói.

Chi nhánh số 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội.

Theo Giám đốc BHXH TP. Hà Nội, để triển khai quy định mới, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, bưu điện, UBND các xã, phường và tổ dân phố tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục. Nhiều tổ công tác đã xuống tận khu dân cư, nhà văn hóa, thậm chí đến tận nhà người cao tuổi, người già yếu để hướng dẫn, xác nhận và hoàn thiện hồ sơ.

"Tuy nhiên, có thể trường hợp này chưa tiếp cận được thông tin hoặc gia đình chưa có đề nghị hỗ trợ tại thời điểm các tổ công tác triển khai nên mới phát sinh sự việc như vậy", ông Huyến cho hay.

Ông Huyến cho rằng, việc chứng thực giấy ủy quyền nhận lương hưu cũng tương tự nhiều giao dịch dân sự khác như ủy quyền thực hiện thủ tục đất đai, giao dịch ngân hàng hay các thủ tục tại cơ quan công chứng theo quy định.

"Với những trường hợp người hưởng quá cao tuổi, sức khỏe yếu thì các cơ quan liên quan cần có cách xử lý linh hoạt hơn trên tinh thần phục vụ người dân. Trường hợp vụ cụ bà 97 tuổi, nếu cán bộ báo cáo lãnh đạo để cử cán bộ phụ trách, phối hợp với các đơn vị đến tận nơi xác nhận như nhiều trường hợp khác đã thực hiện thì sẽ phù hợp hơn", ông Huyến chia sẻ.

Đề xuất bỏ giới hạn 12 tháng đối với giấy ủy quyền

Lãnh đạo BHXH TP. Hà Nội thông tin, thành phố hiện là địa phương có số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng lớn nhất cả nước, với khoảng 606.000 người. Trong đợt triển khai lần này có khoảng 97.800 người đang nhận chế độ theo hình thức ủy quyền phải thực hiện lại thủ tục theo quy định mới.

Tuy nhiên, đến nay, có khoảng 20.000 trường hợp chưa hoàn tất việc chuyển đổi. BHXH TP. Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để nghiên cứu phương án xử lý, hạn chế tối đa nguy cơ người dân bị chậm nhận lương hưu trong kỳ chi trả tháng 7 nếu chưa kịp hoàn tất thủ tục trước ngày 30/6.

Lãnh đạo BHXH TP. Hà Nội cho biết có khoảng 97.800 người đang nhận chế độ theo hình thức ủy quyền phải thực hiện lại thủ tục theo quy định mới. Ảnh minh họa.

Để hạn chế phát sinh những trường hợp tương tự như vụ cụ bà 97 tuổi, lãnh đạo BHXH TP. Hà Nội khuyến khích người hưởng nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng chính chủ hoặc mở tài khoản phụ đứng tên người hưởng để người thân hỗ trợ giao dịch. Theo ông Huyến, hình thức này sẽ giúp người dân không phải định kỳ thực hiện lại thủ tục ủy quyền.

"Cơ quan BHXH cũng đang đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn giấy ủy quyền theo hướng mới. Thay vì giới hạn tối đa 12 tháng như hiện nay, thời hạn ủy quyền sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. Khi người ủy quyền có nhu cầu chấm dứt hoặc thay đổi nội dung ủy quyền thì mới thực hiện thủ tục điều chỉnh", ông Huyến thông tin.