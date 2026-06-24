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Kinh tế

Vàng thế giới giảm mạnh, giá dầu thô lao dốc

Hồng Nhung

TPO - Trong phiên giao dịch ngày 24/6, giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, giá dầu cũng nối dài đà giảm khi thị trường kỳ vọng nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz sẽ được khơi thông sau những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống còn 4.087,68 USD/ounce vào sáng 24/6, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11/6. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 1,1%, xuống còn 4.105,40 USD/ounce.

Đà giảm của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài.

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Trong phiên giao dịch ngày 24/6, giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống. Ảnh: Reuters.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm giá. Bạc giao ngay giảm 1,1%, còn 61,36 USD/ounce; bạch kim giảm 0,9%, xuống 1.637,34 USD/ounce; palladium giảm 1,2%, còn 1.223,29 USD/ounce.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục chịu áp lực bán khi giới đầu tư kỳ vọng hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sẽ sớm trở lại bình thường.

Giá dầu Brent giảm 37 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 76,71 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 36 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 72,85 USD/thùng. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 23/6, cả hai loại dầu chuẩn đều giảm gần 1%, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3.

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Giá dầu cũng nối dài đà giảm khi thị trường kỳ vọng nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz sẽ được khơi thông sau những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters.

Thị trường dầu mỏ đang chịu tác động từ thông tin Washington cấp cho Tehran quyền miễn trừ các lệnh trừng phạt trong thời hạn 60 ngày sau vòng đàm phán hòa bình đầu tiên, cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu. Cùng với đó, tình hình căng thẳng tại Lebanon cũng có dấu hiệu hạ nhiệt, góp phần cải thiện kỳ vọng về nguồn cung dầu toàn cầu.

Ông Tomomichi Akuta - chuyên gia kinh tế cấp cao tại Mitsubishi UFJ Research and Consulting - cho rằng, giá dầu đang chịu áp lực do kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ dịu bớt, đồng thời hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sẽ dần được khôi phục. Theo ông, nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân đạt thêm tiến triển, giá dầu có thể quay trở lại mức trước khi xung đột bùng phát.

Theo dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố ngày 23/6, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 765.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 19/6.

Trước đó, cuộc khảo sát của Reuters với 9 nhà phân tích dự báo lượng dầu tồn kho của Mỹ trung bình sẽ giảm khoảng 4,5 triệu thùng trong tuần qua.

Hồng Nhung
Reuters
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