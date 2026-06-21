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Người mua vàng lỗ nặng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (21/6), giá vàng miếng SJC ở mức 147,2 triệu đồng/lượng, giảm hơn 3 triệu đồng/lượng từ đầu tuần. Nếu bán ra hôm nay người mua lỗ lên đến hơn 6 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng qua. Tuy nhiên, so với đầu tuần, giá vàng đã giảm khoảng 3,3 triệu đồng/lượng.

Với mức điều chỉnh này, những người mua vàng miếng SJC từ đầu tuần nếu bán ra trong hôm nay sẽ chịu khoản lỗ “kép” lên tới khoảng 6,3 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân không chỉ đến từ việc giá vàng giảm mà còn do chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra ở mức cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng.

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Người mua vàng lỗ nặng từ đầu tuần đến nay.

Không chỉ vàng miếng, thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận đà giảm mạnh trong tuần qua. Hiện vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 143,7 - 147 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 143 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Theo tính toán, người mua vàng nhẫn từ đầu tuần đến nay đang lỗ từ 6-7 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu và thời điểm giao dịch.

Dù đã điều chỉnh giảm trong tuần qua, giá vàng trong nước vẫn duy trì ở vùng cao. Điều này khiến rủi ro đối với các giao dịch ngắn hạn gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh biên độ chênh lệch mua - bán vẫn ở mức lớn, khiến nhà đầu tư dễ thua lỗ nếu lướt sóng trong thời gian ngắn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh ngưỡng 4.155 USD/ounce, tương đương khoảng 132,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá ngân hàng. So với giá thế giới, vàng trong nước vẫn đang cao hơn gần 15 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 20/6 ở mức 25.181 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.120 - 26.440 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh được giao dịch phổ biến quanh mức 26.300 - 26.320 đồng/USD.

Ngọc Mai
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