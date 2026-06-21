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Kinh tế

Thế Giới Di Động khai mạc siêu sự kiện công nghệ TECHWORLD 2026

P.V

Ngày 20-21/6, tại Nhà Thi Đấu Tân Bình (TPHCM), TGDĐ tổ chức sự kiện công nghệ TECHWORLD by Thế Giới Di Động 2026. Đây là lần đầu tiên TGDĐ mang đến không gian toàn diện quy tụ xu hướng AI, giải đấu E-Sport và các hoạt động bổ ích dành cho giới trẻ. Sự kiện dự kiến thu hút hàng chục nghìn học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và cộng đồng yêu công nghệ trên toàn quốc.

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Tại đây, khách tham quan được trực tiếp khám phá các công nghệ AI mới nhất tích hợp trên laptop và điện thoại thông minh từ hơn 20 thương hiệu hàng đầu thế giới Điểm nhấn sôi động khác là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại thể thức ARAM 5vs5 dành riêng cho 16 đội tuyển sinh viên toàn quốc giao lưu, tranh tài. Ngoài ra, BTC cũng dành tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn như voucher mua hàng từ 300.000-500.000 đồng, cơ hội mua laptop giảm giá đến 50% cùng các quà tặng giá trị.

TGDĐ còn trao tặng quỹ học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho Báo Thanh Niên, nhằm hỗ trợ các bạn trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 bước vào năm học mới.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO công ty CP đầu tư Điện máy Xanh kỳ vọng, TECHWORLD sẽ giúp các bạn bước ra khỏi sự tò mò và bắt đầu hành động để học nhanh hơn, sáng tạo nhiều hơn. Đồng thời, ông khẳng định sự phát triển của công nghệ cần đi cùng trách nhiệm xã hội, và việc đồng hành cùng các bạn trẻ mồ côi chính là cam kết lâu dài của TGDĐ nhằm tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

P.V
#công nghệ #TECHWORLD #Thế Giới Di Động #AI #E-Sport #quỹ học bổng

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