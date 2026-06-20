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9 trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tại trụ sở theo quy định mới từ 1/7

Việt Linh

TPO - Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế 2025 và Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực. Cơ quan thuế tại các địa phương đã cập nhật những điểm mới, đáng chú ý.

9 trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tại trụ sở: Theo Thuế tỉnh Khánh Hoà, các trường hợp này liên quan đến hoàn thuế, dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, có rủi ro cao...

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Thông tin chi tiết 9 trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tại trụ sở.

10 hành vi bị xác định là trốn thuế: Thuế cơ sở 3, tỉnh Khánh Hòa đưa ra lưu ý về 10 hành vi bị xác định là trốn thuế, theo Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

Thứ nhất, không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2025, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

Thứ hai, không ghi chép, ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.

Thứ ba, không lập hóa đơn và không kê khai thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán để khai thuế.

Tháng 4/2026, Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam nữ giám đốc của 3 doanh nghiệp trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng.
Tháng 4/2026, Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam nữ giám đốc của 3 doanh nghiệp trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng.

Thứ tư, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được miễn, số thuế được giảm hoặc tăng số thuế được khấu trừ, được hoàn...

Thứ năm, sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn, số thuế không phải nộp.

Thứ sáu, khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định.

Thứ bảy, cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thứ tám, cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm trốn thuế.

Thứ chín, sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.

Cuối cùng, người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế.

Việt Linh
#thuế #doanh nghiệp #hộ kinh doanh #quy định mới #luật thuế

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