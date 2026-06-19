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Đắk Lắk gọi vốn 1 triệu tỷ đồng

Huỳnh Thủy

TPO - Đắk Lắk chuẩn bị công bố danh mục hàng trăm dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn lên tới khoảng 1 triệu tỷ đồng, ở nhiều lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng, đô thị, năng lượng và dịch vụ.

Chiều 19/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, dự kiến diễn ngày 26-27/6 với chủ đề “Đắk Lắk - Tiềm năng, khát vọng phát triển”.

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Quang cảnh cuộc họp báo.

Theo kế hoạch, hội nghị thu hút khoảng 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk sẽ công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, với tổng vốn đăng ký khoảng 1 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 40 tỷ USD), tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng tái tạo, đô thị và nhà ở, hạ tầng khu công nghiệp - logistics - giao thông, nông nghiệp và chế biến, y tế - giáo dục - công nghệ thông tin, cùng du lịch và dịch vụ.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk - cho biết, danh mục dự án trên bước đầu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi hệ thống quy hoạch cấp dưới được hoàn thiện, mở rộng thêm các cơ hội thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Dự kiến tại hội nghị, tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn hơn 43.000 tỷ đồng; có 21 dự án khởi công, khánh thành, khởi động với tổng vốn khoảng 21.400 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư sẽ được ký kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - khẳng định, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thu hút nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

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Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - phát biểu tại họp báo.

Việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên được đánh giá đã mở rộng không gian phát triển, kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành hệ sinh thái kinh tế đa dạng, bổ trợ lẫn nhau giữa nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, du lịch, kinh tế biển và logistics.

"Quy hoạch tỉnh được xác định là “bản thiết kế” cho tương lai phát triển, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, huy động nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên trên một số lĩnh vực, đồng thời phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường", ông Thái nhấn mạnh.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #dự án #đầu tư #kêu gọi vốn #hạ tầng #năng lượng #đô thị #dịch vụ

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