Vụ hợp đồng kỳ nghỉ: Loạt website doanh nghiệp 'bay màu'

TPO - Công an TP. Hà Nội đã công bố danh sách 27 công ty liên quan bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Trong số này, thông tin về hầu hết doanh nghiệp khá ít ỏi, nhiều website không còn truy cập được. Có doanh nghiệp đã tạm dừng, hoặc chưa có kế hoạch phát hành, mở bán các sản phẩm thẻ du lịch mới.

27 công ty liên quan

Cơ quan điều tra xác định có 17.000 hợp đồng, gần 500 bị hại bị chiếm đoạt số tiền hơn 181 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, tổng số 201 bị can. Trong đó, có 34 bị can là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc.

Doanh nghiệp trong danh sách đều hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Không có đơn vị nào là doanh nghiệp đại chúng. Điều này khiến việc tìm thông tin về hoạt động thực sự của từng doanh nghiệp tương đối khó khăn, với ngay cả những người muốn tham khảo khi mua hợp đồng kỳ nghỉ.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023-2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty. Những doanh nghiệp có tên gắn với lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và thẻ thành viên như Crystal Bay, Hoàng Kim Card, Vega Holidays, Dream Trips, Golden Vacation, Green Travel Việt Nam, Newland Travel, Masa Group hay Global Travel Tour…

Điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 2021-2023, đúng thời điểm thị trường du lịch phục hồi mạnh sau đại dịch COVID-19 và nhu cầu nghỉ dưỡng gia tăng.

Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực mua bán thẻ kỳ nghỉ tại Việt Nam. Đây cũng là trường hợp hiếm hoi có thông tin công khai, do nằm trong hệ sinh thái Crystal Bay - doanh nghiệp có lưu hành trái phiếu và công bố tình hình tài chính định kỳ theo quy định. Doanh nghiệp được thành lập tháng 6/2021 dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng.

Thông tin giới thiệu cho biết, công ty thành viên do Crystal Bay chiếm gần 92% vốn điều lệ. Hiện, website của doanh nghiệp không truy cập được.

Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay được giới thiệu là công ty thành viên do Crystal Bay chiếm gần 92% vốn điều lệ.

Trước thông tin liên quan đến vụ việc "hợp đồng kỳ nghỉ", thông báo của Crystal Bay dẫn lời ông Nguyễn Đức Chi - người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị - cho biết, khách hàng đang sở hữu thẻ du lịch Crystal Bay vẫn tiếp tục được phục vụ theo các quyền lợi đã được xác lập trong hợp đồng và các chương trình áp dụng tương ứng.

Trong giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2026, theo số liệu vận hành được ghi nhận trên hệ thống của Crystal Bay, các khách hàng sở hữu thẻ du lịch đã thực hiện hơn 51.000 đêm nghỉ tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tham gia chương trình.

Tuy nhiên, Crystal Bay cũng cho biết chưa có kế hoạch phát hành hoặc mở bán các sản phẩm thẻ du lịch mới.

Tạm dừng phát hành, website 'biến mất'

Nhiều công ty trong danh sách của cơ quan điều tra cũng đã tạm dừng phát hành thẻ nghỉ dưỡng. Newland Travel tạm dừng từ ngày 1/4/2025, với lý do thẻ phát hành đã đạt giới hạn theo kế hoạch.

Loạt website của các doanh nghiệp cũng không truy cập được, như Hoàng Kim Card, Vega Holiday...

Cơ quan điều tra xác định có 17.000 hợp đồng, gần 500 bị hại bị chiếm đoạt số tiền hơn 181 tỷ đồng.

Trong danh sách 27 doanh nghiệp liên quan vụ hợp đồng kỳ nghỉ, khác với phần lớn công ty mới xuất hiện trong vài năm gần đây, có một đơn vị hoạt động gần 20 năm, trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, nghỉ dưỡng và đầu tư.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi thành lập từ năm 2007, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng. Đến năm 2008, doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực kinh doanh bất động sản và nghỉ dưỡng; thành lập Công ty Archi Reenco Hoà Bình (chủ đầu tư dự án Lâm Sơn - Ivory Villas)… Đến năm 2017, Archi tiếp tục thành lập Công ty cổ phần nghỉ dưỡng Ngoại Ô.

Đáng chú ý, năm 2023, công ty ra mắt sản phẩm thẻ du lịch cao cấp Peace. Trong thông báo gần nhất vào ngày 10/6, Archi cam kết vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi đặt phòng (booking) theo các điều khoản và quyền lợi đã được áp dụng.

Sáng nay (19/6), Công an TP. Hà Nội thông tin về vụ án lừa đảo tài sản liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Như tin đã đưa, từ năm 2023-2025, các đối tượng đã lập 27 công ty, trong đó phân công nhiệm vụ từng người để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất từ trước.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thỏa thuận nào. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.