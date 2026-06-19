Nam Ngư sở hữu hơn 1,000 thùng ủ chượp nước mắm, liệu có đủ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng?

Sở hữu hệ thống hơn 1000 thùng ủ chượp với sức chứa lớn từ 10-15 tấn cá/thùng, Nam Ngư được biết đến là thương hiệu có quy mô sản xuất lớn trong ngành nước mắm. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường nước mắm ngày càng mở rộng, bài toán đặt ra là liệu quy mô sản xuất này đã đủ để đáp ứng thị trường.

Nước mắm ngon khởi nguồn từ công đoạn ủ chượp khắt khe, kỹ lưỡng

Nước mắm là gia vị quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, nhưng ít ai biết rằng, để tạo ra được giọt nước mắm ngon là cả một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Những mẻ cá cơm tươi sau khi đánh bắt sẽ được ủ với muối tinh sạch ngay trên thuyền theo tỷ lệ 3 cá 1 muối. Sau đó, cá sẽ được vận chuyển về nhà thùng để ủ chượp trong thùng gỗ ròng rã từ 9 đến 12 tháng.

Trong quy trình làm nước mắm, hệ thống nhà thùng là một yếu tố rất quan trọng, quyết định chất lượng và sản lượng nước mắm thành phẩm. Một nhà thùng đạt chất lượng phải đảm bảo được môi trường nhiệt độ, độ ẩm ổn định để các vi sinh vật có lợi hoạt động tốt nhất. Khi quy mô nhà thùng đủ lớn và đạt chuẩn, không chỉ tạo ra dòng nước mắm thơm ngon sóng sánh, mà còn đảm bảo được sản lượng cung ứng ổn định, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Chuyên gia theo dõi và kiểm soát chất lượng nước mắm tại Nhà thùng nước mắm Nam Ngư.

Nam Ngư sở hữu hệ thống các nhà thùng với hơn 1,000 thùng ủ chượp

Hiểu rõ nhu cầu thị trường, Nam Ngư đã đầu tư vào hệ thống hạ tầng với hơn 1,000 thùng ủ chượp tại 3 nơi: Phú Quốc (448 thùng), Cần Thơ (358 thùng) và Lagi (220 thùng). Trong đó, nhà thùng nước mắm Nam Ngư Phú Quốc có diện tích hơn 22.000 m2, với gần 500 thùng ủ chượp sức chứa hơn 10.000 tấn cá mỗi năm. Những con số ấn tượng với gần 20 năm gắn bó trên thị trường của thương hiệu Nam Ngư

Nhà thùng nước mắm Nam Ngư tại Phú Quốc có quy mô lớn với hơn 500 thùng ủ chượp.

Trong năm 2025, hệ thống nhà thùng Nam Ngư tại Phú Quốc đón hơn 1,000 khách quý tham quan và đối tác. Tại đây, khách hàng có thể tận mắt chứng kiến các thùng ủ chượp khổng lồ (4-5 người ôm mới xuể), tận tay nếm thử nước mắm cốt được chiết trực tiếp từ thùng ủ, và được nghe chuyên gia chia sẻ để hình dung rõ hơn về quy mô cũng như cách thức vận hành của hệ thống nhà thùng.

Khách hàng tham quan tại nhà thùng Nam Ngư ở Phú Quốc

Nam Ngư thu mua đến 60% sản lượng nước mắm cốt từ các vùng sản xuất nước mắm chính tại Việt Nam

Bên cạnh việc vận hành hệ thống nhà thùng, đáp ứng đủ nguồn nước mắm ổn định phục vụ cho hàng trăm triệu người tiêu dùng, Nam Ngư đã và đang hợp tác thu mua đến 60% sản lượng nước mắm cốt của các vùng sản xuất nước mắm chính tại Việt Nam như Nha Trang, Cà Ná, Phan Thiết…

Sự hợp tác này không chỉ giúp đảm bảo nguồn cung nước mắm cốt và đồng hành cùng bà con trong sự phát triển ngành nước mắm Việt Nam. Nguồn nước mắm cốt nguyên liệu sau thời gian dài ủ chượp sẽ được kiểm định chất lượng và trải qua quá trình xử lý - đóng chai trên dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại. Thành phẩm cho ra những chai nước mắm Nam Ngư thơm ngon, đậm đà.