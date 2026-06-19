VEC hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu, thúc đẩy chuỗi sự kiện triển lãm quốc tế tại Việt Nam

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực triển lãm, sự kiện và xúc tiến thương mại gồm Informa Markets, NC Network, Exporum, Vinexad, Chaoyu Expo và Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VECA), mở ra cơ hội phát triển các chuỗi triển lãm và sự kiện quy mô quốc tế tại Việt Nam.

Theo các thỏa thuận hợp tác, VEC và đối tác sẽ phối hợp phát triển, đồng tổ chức và mở rộng các triển lãm chuyên ngành, hội chợ thương mại, hội nghị và sự kiện quốc tế tại Việt Nam; đồng thời nghiên cứu xây dựng các thương hiệu triển lãm mới và thúc đẩy đưa các chuỗi sự kiện toàn cầu đến tổ chức thường xuyên tại hệ thống cơ sở hạ tầng của VEC.

VEC ký hợp tác chiến lược với Informa Markets - một trong những đơn vị tổ chức sự kiện B2B và triển lãm thương mại hàng đầu thế giới

Trong đó, việc hợp tác với Informa Markets, NC Network, Exporum, Chaoyu Expo và Vinexad là cơ sở để VEC tiếp cận mạng lưới các nhà tổ chức triển lãm hàng đầu thế giới, mở rộng khả năng thu hút các triển lãm B2B quy mô lớn, gia tăng lưu lượng khách thương mại quốc tế và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng. Các bên cũng sẽ nghiên cứu các mô hình hợp tác sâu hơn trong việc đồng phát triển và sở hữu các thương hiệu triển lãm có tiềm năng tăng trưởng tại Việt Nam, đồng thời xuất khẩu các thương hiệu hội chợ, triển lãm và sự kiện của Việt Nam ra thế giới.

Đối tác NC Network là đơn vị đóng vai trò cầu nối giao thương B2B vững chắc giữa các doanh nghiệp chế tạo của Việt Nam, Nhật Bản và khu vực ASEAN

VEC hợp tác cùng Exporum hứa hẹn mang đến những không gian triển lãm mang đậm phong cách sống hiện đại và xu hướng công nghệ tương lai.

Với Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VECA), VEC kỳ vọng sẽ thiết lập mối quan hệ bền chặt với cộng đồng doanh nghiệp đa quốc gia trong lĩnh vực triển lãm, đồng thời mở rộng cánh cửa xúc tiến thương mại song phương, thu hút các phái đoàn doanh nghiệp quốc tế cấp cao đến giao thương trực tiếp tại Việt Nam.

Lễ ký kết đồng thời giữa VEC - Vinexad – doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công thương, đơn vị dẫn đầu ngành triển lãm Việt Nam và đối tác Chaoyu Expo - nhà tổ chức hội chợ có quy mô lớn tại Quảng Đông, Trung Quốc.

Thông qua thông điệp chủ đạo "Hợp tác chiến lược - Thiết lập chuẩn mực - Dẫn dắt tương lai", lễ ký kết đánh dấu bước dịch chuyển mang tính lịch sử và định hình vị thế chiến lược của VEC, hướng tới mục tiêu đồng sở hữu và phát triển các thương hiệu triển lãm, hội nghị thế hệ mới mang tầm cỡ quốc tế. Hệ sinh thái đối tác chiến lược không chỉ giúp VEC mở rộng năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành triển lãm và sự kiện, từ vận hành hạ tầng đến đồng kiến tạo các sản phẩm triển lãm có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, các đối tác cũng có thêm cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam - một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, khai thác lợi thế từ tổ hợp triển lãm quy mô lớn và hiện đại của VEC.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing, Trung tâm Triển lãm Việt Nam cho biết: “Trong chiến lược phát triển thị trường, VEC xác định vai trò của mình không dừng lại ở một địa điểm cho thuê không gian tổ chức sự kiện, mà còn là một đối tác chiến lược, đồng hành mạnh mẽ cùng các nhà tổ chức, các doanh nghiệp và hiệp hội để thúc đẩy đầu tư, nâng tầm quy mô và vị thế của các triển lãm chuyên ngành. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác chiến lược ngày hôm nay sẽ kích hoạt đà phát triển, chủ động đưa thêm nhiều siêu triển lãm và các chương trình kết nối giao thương chất lượng cao về với thị trường Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới, một trung tâm kết nối chiến lược của cả khu vực”.

Sự kiện ký kết diễn ra trong bối cảnh ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới kiến tạo kỷ nguyên mới cho nền công nghiệp văn hóa và kinh tế trải nghiệm quốc gia.

Với Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VECA), VEC kỳ vọng sẽ thiết lập mối quan hệ bền chặt với cộng đồng doanh nghiệp đa quốc gia trong lĩnh vực triển lãm

Trong thời gian tới, VEC sẽ tiếp tục ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu Việt Nam và quốc tế, kích hoạt hàng loạt siêu sự kiện tầm vóc, khẳng định vai trò trung tâm kết nối thương mại, văn hóa và sự kiện quy mô quốc gia, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến triển lãm và sự kiện hàng đầu khu vực châu Á.