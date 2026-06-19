Tết Đoan Ngọ ở TPHCM: Hàng đầy chợ, khách 'mua cho có'

TPO - Tết Đoan Ngọ năm nay ghi nhận nguồn cung hàng hóa dồi dào. Tuy nhiên, trái với cảnh chen chân mua sắm các năm trước, nhiều tiểu thương tại TPHCM cho biết, lượng khách giảm đáng kể; xu hướng mua “cho có vị” là chính.

Theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong sáng 19/6 (mùng 5 tháng 5 âm lịch), không khí mua sắm dịp tết Đoan Ngọ tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM trầm lắng hơn so với những năm trước. Hàng hóa phục vụ lễ cúng được bày bán phong phú, song sức mua không tăng tương ứng khiến nhiều tiểu thương lo lắng.

Tại các chợ truyền thống ở TPHCM bày bán đủ các mặt hàng phục vụ tết Đoan Ngọ như lá xông, bánh ú lá tre, xôi chè, trái cây...

Các mặt hàng tăng giá thêm từ 5.000 - 15.000 đồng tùy món

Một sạp chè tại chợ Hòa Bình khá đông khách

Ghi nhận trong ngày 19/6, tại các chợ truyền thống như Hòa Bình, Bà Chiểu, Chợ Thiếc, Tân Định…, các gian hàng đã đồng loạt bày bán bánh ú lá tre, bánh bá trạng, lá xông, xôi chè, vịt quay, trái cây và nhiều mặt hàng đặc trưng phục vụ tết Đoan Ngọ. Tuy nhiên, không xuất hiện cảnh khách chen chân mua sắm, lựa hàng như các năm trước.

Ngồi bó lại những xâu bánh ú lá tre vừa được chuyển đến, chị Hương (tiểu thương tại khu vực chợ Khu phố 2, phường An Lạc) cho biết, giá bánh năm nay tăng khoảng 10.000 đồng/xâu (10 cái). Không chỉ bánh ú, nhiều mặt hàng truyền thống khác như xôi, chè cũng tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/hộp so với ngày thường.

Bánh bá trạng 1 trứng 65.000 đồng/cái, vải tươi từ 55.000 - 65.000 đồng/kg...

Theo chị Hương, điều đáng chú ý không phải là giá tăng mà là sức mua sụt giảm rõ rệt. Nếu như những năm trước, khách quen thường đặt trước từ 4 - 5 xâu bánh cùng nhiều loại chè để chuẩn bị mâm cúng, thì năm nay lượng đơn đặt hàng giảm khá nhiều.

“Khách đến mua chủ yếu lấy một xâu bánh, một chén chè để bày mâm cúng cho có không khí ngày lễ. Rất ít người mua số lượng lớn như trước”, chị Hương chia sẻ.

Vịt quay giá 350.000 đồng/con đắt hàng ngày này. Tuy nhiên, so với thời điểm những năm trước, lượng khách giảm khá nhiều

Tâm lý thận trọng trong chi tiêu cũng khiến nhiều tiểu thương chủ động giảm lượng hàng nhập về. Bà Minh (tiểu thương tại chợ Bình Tiên, phường Bình Tiên) cho biết, năm nay chỉ nhập khoảng một nửa lượng hàng so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Minh, các mặt hàng đặc trưng như bánh tro, lá xông chỉ có sức tiêu thụ mạnh trong thời gian rất ngắn, thường tập trung trong hai ngày trước và đúng dịp tết Đoan Ngọ. Trong bối cảnh sức mua yếu, việc nhập hàng quá nhiều có thể khiến người bán thua lỗ.

Đến trưa, bánh ú lá tre, trái cây vẫn còn ê hề, khách mua thưa thớt

Không chỉ các quầy bánh trái, thị trường thực phẩm phục vụ ngày lễ cũng ghi nhận sự thay đổi. Tại các tuyến đường vốn nổi tiếng với nghề quay vịt, heo quay như Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị… lượng khách khá đông nhưng không còn cảnh xếp hàng kéo dài hàng trăm mét như những năm trước

Ông Lư Vũ (ngụ trên đường Minh Phụng) cho biết, năm nay việc mua vịt quay thuận tiện hơn nhiều. Dù không đặt trước, ông chỉ mất khoảng 10 phút chờ đợi là có thể nhận hàng, thay vì phải xếp hàng kéo dài 30 phút hoặc lâu hơn như các năm trước.

Mặt bằng giá hàng hóa dịp tết Đoan Ngọ năm nay nhìn chung không biến động mạnh. Vịt quay được bán từ 350.000 đồng/con, hoa cúng từ 15.000 đồng/bó, lá xông 10.000 đồng/bó; các loại xôi, chè dao động từ 35.000 - 50.000 đồng/hộp. Trong khi đó, bánh ú lá tre được bán với giá từ 35.000 - 60.000 đồng/xâu tùy loại. Bánh bá trạng có giá từ 65.000 - 85.000 đồng/cái.

Bên cạnh hệ thống chợ truyền thống, các nhà bán lẻ hiện đại cũng đẩy mạnh chương trình kích cầu nhằm thu hút người tiêu dùng. Nhiều siêu thị triển khai chương trình giảm giá đối với các mặt hàng đặc trưng của tết Đoan Ngọ như bánh ú, chè trôi nước, trái cây và hoa tươi.