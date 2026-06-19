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Kinh tế

SeABank ra mắt tính năng Bảo lãnh Online, miễn đến 100% phí cho khách hàng doanh nghiệp

P.V

Tính năng Bảo lãnh Online trên ngân hàng số SeANet cho phép doanh nghiệp thực hiện nhiều loại giao dịch bảo lãnh hoàn toàn trực tuyến, đồng thời được hưởng các chính sách ưu đãi phí đến hết năm 2026.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa bổ sung tính năng Bảo lãnh Online trên nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp SeANet (www.seanet.vn), đánh dấu thêm một bước tiến trong lộ trình số hóa các sản phẩm dịch vụ tài chính dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Giải pháp mới được phát triển nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành bảo lãnh ngân hàng trong quá trình tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng hoặc thực hiện các giao dịch thương mại. Thông qua nền tảng trực tuyến, khách hàng có thể thực hiện các thủ tục đề nghị phát hành bảo lãnh mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch.

Tính năng Bảo lãnh Online hiện hỗ trợ nhiều loại hình bảo lãnh phổ biến như bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành và bảo lãnh vay vốn.

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Một trong những điểm nổi bật của giải pháp là việc tối ưu quy trình xử lý hồ sơ và xác thực giao dịch. Khách hàng chỉ cần sử dụng chữ ký số khi khởi tạo hồ sơ, trong khi bước phê duyệt được thiết kế theo cơ chế đơn giản hơn nhằm rút ngắn thời gian thao tác nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về bảo mật và an toàn giao dịch.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp tính năng tự động gợi ý danh mục hồ sơ theo từng loại bảo lãnh, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị chứng từ phù hợp và hạn chế các sai sót phát sinh trong quá trình thực hiện.

Khi sử dụng tính năng Bảo lãnh Online, doanh nghiệp có thể hoàn tất việc lập đề nghị và gửi hồ sơ trực tuyến chỉ trong khoảng 5 phút. Toàn bộ hồ sơ được số hóa, giúp giảm nhu cầu sử dụng giấy tờ bản cứng, tiết kiệm thời gian lưu trữ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, nền tảng SeANet doanh nghiệp cho phép khách hàng theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ, tra cứu thông tin và quản lý các khoản bảo lãnh trên cùng một hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp.

Song song với việc triển khai tính năng mới, SeABank cũng áp dụng chương trình ưu đãi phí đối với các giao dịch bảo lãnh trực tuyến đến hết ngày 31/12/2026. Cụ thể, đối với bảo lãnh dự thầu, khách hàng được miễn tới 100% các loại phí phát hành, phí sửa đổi, phí bảo lãnh khác mẫu và phí phát hành thư bảo lãnh bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ. Đối với các loại bảo lãnh khác như bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh bảo hành, Ngân hàng áp dụng mức ưu đãi giảm phí lên đến 30%.

Với việc số hóa quy trình phát hành bảo lãnh, SeABank kỳ vọng sẽ góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian giao dịch, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao khả năng tiếp cận các cơ hội kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

P.V
#SeABank #Bảo lãnh Online #doanh nghiệp #dịch vụ ngân hàng #chuyển đổi số #tài chính

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