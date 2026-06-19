Khơi dậy nguồn lực phụ nữ để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Gần bốn thập kỷ gắn bó với hoạt động sản xuất kinh doanh, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam luôn kiên định với quan điểm phát triển doanh nghiệp gắn với phát triển con người. Từ thực tiễn quản trị và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, bà cho rằng việc khơi dậy và phát huy nguồn lực phụ nữ không chỉ tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế mà còn là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Phụ nữ - nguồn lực chiến lược của quốc gia

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Theo bà Nguyễn Thị Nga, bên cạnh các nguồn lực về vốn, công nghệ hay hạ tầng, nguồn lực con người mới là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế. Trong đó, phụ nữ là lực lượng có tiềm năng rất lớn cần được tạo điều kiện để phát huy năng lực và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tham luận tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV với chủ đề “Phát huy nguồn lực phụ nữ để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, bà Nguyễn Thị Nga cho rằng phụ nữ ngày nay đang hiện diện ngày càng rõ nét trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.

Theo bà, phụ nữ cần được nhìn nhận là một nguồn lực phát triển chiến lược, là chủ thể tham gia kiến tạo tương lai chứ không chỉ là lực lượng lao động.

“Phát huy nguồn lực phụ nữ không chỉ là vấn đề bình đẳng giới mà là yêu cầu phát triển của quốc gia. Khi phụ nữ được tạo điều kiện phát huy năng lực, nền kinh tế sẽ có thêm động lực tăng trưởng, xã hội sẽ có thêm những giá trị bền vững và các thế hệ tương lai sẽ được thụ hưởng những nền tảng phát triển tốt hơn”, bà Nguyễn Thị Nga nhấn mạnh.

Từ triết lý phát triển con người đến thực tiễn quản trị

Bà Nguyễn Thị Nga luôn theo đuổi triết lý lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Tại Tập đoàn BRG và các Công ty thành viên, với 22 nghìn cán bộ nhân viên trong đó nhiều cán bộ nữ đang đảm nhiệm các vị trí quản lý, điều hành và chuyên gia chủ chốt. Theo bà, việc trao cơ hội cho phụ nữ không xuất phát từ yếu tố giới tính mà từ sự ghi nhận năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Triết lý đó cũng được hiện thực hóa thông qua nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nữ và phụ nữ khởi nghiệp.

Trong lĩnh vực bán lẻ, BRG tạo điều kiện để các sản phẩm OCOP, sản phẩm địa phương và sản phẩm do phụ nữ làm chủ tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, mở rộng cơ hội phát triển thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, SeABank triển khai nhiều chương trình tín dụng và giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho nữ doanh nhân và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đặc biệt, chương trình SeAPower đã góp phần xây dựng mạng lưới kết nối các nữ lãnh đạo, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy quyền năng kinh tế cho phụ nữ Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai

Theo bà Nguyễn Thị Nga, lịch sử dân tộc đã chứng minh phụ nữ Việt Nam luôn là một phần quan trọng của sức mạnh dân tộc trong mỗi giai đoạn phát triển.

Bà đặc biệt nhắc đến nữ doanh nhân Bùi Thị Hý - người đã đưa gốm Chu Đậu vươn ra thế giới từ gần 600 năm trước như một minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần hội nhập của phụ nữ Việt Nam từ rất sớm. Hiện nay, những giá trị ấy tiếp tục được kế thừa và phát huy bởi thế hệ phụ nữ hiện đại khi tham gia ngày càng sâu rộng vào hoạt động kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Gốm Chu Đậu hiện là sản phẩm quà tặng đối ngoại mang tầm vóc quốc gia, góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam tới các nguyên thủ, tổ chức và đối tác quốc tế.

Tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, bà Nguyễn Thị Nga tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của bà trong phát triển kinh tế, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia vào quá trình phát triển mà cần được tạo điều kiện để trở thành những chủ thể kiến tạo giá trị, đổi mới sáng tạo và dẫn dắt sự thay đổi.

“Trao cơ hội cho phụ nữ chính là mở rộng không gian phát triển của nền kinh tế, tạo thêm giá trị cho xã hội và tạo dựng nền tảng tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai”, bà Nguyễn Thị Nga nhấn mạnh.

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