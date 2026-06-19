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Vì sao lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài giảm?

Phan Thiên

TPO - Số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Theo lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ, sự sụt giảm này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ biến động của thị trường quốc tế đến sức hút ngày càng lớn của thị trường lao động trong nước.

Lao động đi làm việc ở nước ngoài giảm

Tại Hội nghị Sơ kết đánh giá công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vừa diễn ra, ông Bùi Sỹ Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - cho biết, năm nay Cục được giao chỉ tiêu đưa hơn 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 66.311 lao động, đạt 59,2% kế hoạch năm, giảm 8.380 lao động (giảm hơn 11%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Về nguyên nhân tỷ lệ lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài giảm, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn tới điều này.

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Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - chia sẻ nguyên nhân khiến người lao động đi làm việc ở nước ngoài giảm.

Theo ông Giang, nguyên nhân đầu tiên là do các thị trường truyền thống giảm tuyển dụng lao động, điều này không chỉ xảy ra với lao động Việt Nam mà nhiều nước khác trong khu vực cũng đang đối mặt.

Mặt khác, hiện nay do bất ổn chính trị, chiến tranh tại một số quốc gia nên doanh nghiệp khó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài hơn.

"Dòng người ở các quốc gia bất ổn chính trị di cư vào các thị trường lao động trọng điểm nên các doanh nghiệp giảm tuyển dụng lao động. Bên cạnh đó, kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp cũng thu hẹp sản xuất, giảm tuyển dụng", ông Giang nói.

Ông Giang dẫn chứng thị trường Nhật Bản, đồng Yên trượt giá đến 150%, thu nhập giảm sút làm cho sự hấp dẫn của thị trường kém hơn, lao động không mặn mà với việc đi làm việc tại Nhật Bản nữa.

Trong nước, nguồn nhân lực cũng cạnh tranh gay gắt, mức thu nhập lao động trong nước mạnh, doanh nghiệp tuyển dụng trong nước lương 20-30 triệu đồng/tháng, do vậy lao động trong nước cũng không hào hứng lắm với việc ra nước ngoài làm việc.

Hướng tới mở rộng thị trường thu nhập cao

Để hoàn thành mục tiêu đưa hơn 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay, đồng thời phấn đấu đạt mốc 150.000 lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong 6 tháng cuối năm.

Trọng tâm là công tác xây dựng thể chế với việc tập trung hoàn thiện, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 69/2020/QH14 và đề xuất xây dựng Chiến lược đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Cơ quan này sẽ đẩy mạnh đàm phán quốc tế, ký kết các thỏa thuận hợp tác lao động với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải dài từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ và Trung Đông...

Về chiến lược phát triển, bên cạnh việc giữ vững thị phần tại Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, định hướng của Cục là từng bước đưa lao động thâm nhập sâu hơn vào các thị trường có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt tại châu Âu (như Đức) và châu Mỹ (như Canada).

Theo lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước, quá trình này sẽ được thúc đẩy thông qua các hội nghị, diễn đàn xúc tiến quốc tế, Cục sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hợp tác.

Phan Thiên
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