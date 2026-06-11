Chiêu lập gian hàng ảo, quay vòng hóa đơn vừa bị cơ quan thuế cảnh báo

TPO - Cơ quan thuế cho biết đã nhận diện được 5 thủ đoạn phổ biến của các đơn vị núp bóng sàn thương mại điện tử để trục lợi thuế, như lập hệ thống gian hàng ảo để quay vòng hóa đơn, làm hồ sơ hoàn thuế dựa trên các “chi phí thu mua” không có thực, chuyển tiền lòng vòng qua ví điện tử...

Ngành thuế đang đẩy mạnh việc kết nối dữ liệu liên ngành: Hóa đơn điện tử (cơ quan thuế) - dòng tiền (ngân hàng) - vận động hàng hóa (hải quan) để chặn gian lận qua sàn thương mại điện tử. Cục Thuế cho biết đã nhận diện được 5 thủ đoạn phổ biến của các đơn vị kinh doanh thương mại điện tử

Thứ nhất, lập hệ thống gian hàng ảo để quay vòng hóa đơn. Các đối tượng lập nhiều gian hàng trên các sàn bằng thông tin cá nhân giả hoặc thuê mướn, rồi tự đặt hàng với giá trị cao, thực tế không có hàng hóa hoặc chỉ là gói hàng rỗng. Qua đó, tạo ra doanh thu ảo để hợp thức hóa việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra cho các công ty “ma” khác, tạo chuỗi khấu trừ thuế hoặc lập hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu ảo;

Thứ hai, lợi dụng mô hình bán hàng không qua kho, khai báo đầu vào từ các hộ kinh doanh cá thể trên mạng xã hội, gom hóa đơn lẻ hoặc mua hóa đơn của các hộ kinh doanh này để kê khai thuế đầu vào, sau đó làm hồ sơ hoàn thuế dựa trên các “chi phí thu mua” không có thực.

Cục Thuế cho biết đã nhận diện được 5 thủ đoạn phổ biến của các đơn vị núp bóng sàn thương mại điện tử để trục lợi thuế

Thứ ba, lợi dụng thanh toán trung gian và ví điện tử. Tiền được chuyển vòng vèo qua nhiều tài khoản cá nhân, ví điện tử rồi quay trở lại túi chủ doanh nghiệp dưới dạng “thanh toán đơn hàng”, tạo giao dịch mua bán giả đã thanh toán đầy đủ qua hệ thống tài chính.

Thứ tư, xuất khẩu tại chỗ ảo qua kho ngoại quan thương mại điện tử. Doanh nghiệp khai báo xuất khẩu hàng hóa cho các đối tác nước ngoài bán trên sàn quốc tế (Amazon, eBay). Tuy nhiên, hàng thực chất vẫn nằm trong kho nội địa hoặc được tuồn ra bán lẻ không hóa đơn trên Facebook, Zalo. Bộ hồ sơ xuất khẩu vẫn được hoàn thiện để xin hoàn thuế.

Thứ năm, giả mạo chứng từ vận chuyển của các đơn vị chuyển phát nhanh. Do đơn hàng thương mại điện tử thường nhỏ lẻ, các đối tượng gom nhiều đơn hàng ảo thành một lô hàng lớn, cấu kết với đơn vị vận chuyển làm giả chứng từ gửi hàng của các hãng chuyển phát nhanh để chứng minh “hàng đã ra khỏi Việt Nam” nhằm hoàn tất bộ hồ sơ hoàn thuế.

Đại diện Cục Thuế cho biết, một hồ sơ hoàn thuế hợp lệ giờ đây không chỉ cần hóa đơn, mà phải chứng minh được việc đã xuất bán hàng hóa ở ngoài Việt Nam.

Hồ sơ bao gồm: Hợp đồng ký với nhà quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử để bán hàng hóa trên sàn thương mại điện tử ở nước ngoài; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai đã hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan khi gửi hàng ra nước ngoài; tài liệu chứng minh giao hàng cho người mua ở nước ngoài; phiếu đóng gói, vận đơn, chứng từ bảo hiểm hàng hóa (nếu có).