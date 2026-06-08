Nhiều 'đại bàng' Việt không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

TPO - Becamex IDC, Petrolimex, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, chưa đáp ứng tỷ lệ cơ cấu cổ đông theo luật. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này không bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngày 8/6, thông tin từ Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex IDC - mã chứng khoán: BCM) cho biết, BCM đang xây dựng lộ trình giảm sở hữu nhà nước về 65% trong giai đoạn 2026-2030, do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Cụ thể, tính tới ngày 26/5, Becamex IDC có 9.221 cổ đông, trong đó có tới 9.220 cổ đông sở hữu cổ phiếu BCM nhưng chỉ nắm giữ 4,56% vốn điều lệ. Như vậy, Becamex IDC không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Becamex IDC cho biết, dù chưa đáp ứng tỷ lệ cơ cấu cổ đông theo luật, BCM vẫn thuộc trường hợp được duy trì tư cách công ty đại chúng dựa trên quy định chuyển tiếp tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/8/2025.

Becamex IDC có tới 9.220 cổ đông sở hữu cổ phiếu BCM nhưng chỉ nắm giữ 4,56% vốn điều lệ.

Becamex IDC cho biết, công ty đã chủ động xây dựng phương án và kiến nghị UBND TPHCM phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ từ 95,44%, về 65% vốn điều lệ giai đoạn 2026-2030 bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng để đảm bảo đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã chứng khoán: PLX) đã có nghị quyết về chủ trương bán cổ phiếu quỹ. Cụ thể, Petrolimex thống nhất chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có là hơn 23 triệu cổ phiếu để đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định, tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn.

Tính đến ngày 25/3, Petrolimex có 43.266 cổ đông. Tuy nhiên, PLX có tới 43.264 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ hơn 9,4% vốn điều lệ. Do đó, Petrolimex không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định Luật Chứng khoán. PLX có 1 năm để khắc phục điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) công bố thông tin bất thường liên quan đến tư cách công ty đại chúng. Cụ thể, theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/5, GVR có tổng cộng 21.459 cổ đông.

Trong đó, Bộ Tài chính là cổ đông lớn duy nhất, nắm giữ 96,77% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Còn 21.458 cổ đông còn lại chỉ nắm giữ 3,23% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, GVR chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điều 32 của Luật Chứng khoán.

GVR đang trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nên không bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Tuy nhiên, quy định chuyển tiếp tại Khoản 7, Điều 59, Luật số 68/2025/QH15 có hiệu lực từ 1/8/2025 nêu rõ, trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Hiện, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam nằm trong danh mục 20 doanh nghiệp cơ cấu lại vốn Nhà nước. Do đó, GVR đang trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nên không bị hủy tư cách công ty đại chúng.