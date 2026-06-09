Thế hệ F1 nhà đại gia Việt nắm quyền nhiều hơn trong các ngân hàng

Từ ACB, SHB, Sacombank đến TPBank hay OCB, ngày càng nhiều gương mặt thuộc thế hệ F2 xuất hiện trong bộ máy quản trị và điều hành ngân hàng. Quá trình chuyển giao thế hệ tại các gia tộc tài chính Việt Nam đang diễn ra rõ nét hơn khi lớp lãnh đạo kế cận bắt đầu bước ra khỏi vai trò cổ đông để tham gia trực tiếp vào hoạt động quản trị.

Việc Sacombank bổ nhiệm hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) vào các vị trí thuộc bộ máy quản trị tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường đối với câu chuyện chuyển giao thế hệ trong ngành ngân hàng. Từ nhiều năm nay, các tổ chức tài chính lớn đã bắt đầu chứng kiến sự xuất hiện ngày càng rõ nét của lớp lãnh đạo kế cận thuộc thế hệ F1.

Xu hướng này không chỉ phản ánh quá trình chuyển giao tại các gia tộc doanh nghiệp mà còn cho thấy nhiều ngân hàng đang chuẩn bị sớm hơn cho các kế hoạch phát triển dài hạn và duy trì tính liên tục trong quản trị.

Những người kế nhiệm đã bước vào vị trí lãnh đạo chủ chốt

Khi nhắc tới câu chuyện chuyển giao thế hệ trong lĩnh vực ngân hàng, ông Trần Hùng Huy thường được xem là ví dụ tiêu biểu nhất. Là con trai ông Trần Mộng Hùng - một trong những người sáng lập ACB - ông tham gia ngân hàng từ khá sớm sau thời gian học tập tại Australia.

Ông Trần Hùng Huy gia nhập HĐQT ACB từ năm 2006, sau đó đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT vào năm 2012. Hơn một thập kỷ qua, ông gắn liền với quá trình tái cơ cấu và mở rộng của ngân hàng này, đồng thời trở thành một trong những gương mặt lãnh đạo nổi bật trên thị trường tài chính Việt Nam.

Một trường hợp khác là ông Đỗ Quang Vinh - con trai cả của Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển. Sau thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, ông quay về tham gia hệ sinh thái doanh nghiệp gia đình trước khi đảm nhiệm các vị trí điều hành tại SHB.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT SHB.

Hiện ông Đỗ Quang Vinh đồng thời giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT SHB và Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SHS, phản ánh xu hướng các thế hệ kế cận không chỉ xuất hiện trong ngân hàng mà còn mở rộng sang toàn bộ hệ sinh thái tài chính.

Tại OCB, bà Trịnh Thị Mai Anh - con gái Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn - hiện là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khi đó, tại TPBank, bà Đỗ Quỳnh Anh - con gái ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng - cũng đã tham gia HĐQT nhiệm kỳ hiện tại.

Những trường hợp này cho thấy quá trình chuyển giao thế hệ trong nhiều ngân hàng tư nhân không còn dừng ở vai trò cổ đông mà đã chuyển sang tham gia trực tiếp vào quản trị và điều hành.

Xu hướng này thực tế cũng không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực ngân hàng. Những năm gần đây, thế hệ kế cận tại nhiều tập đoàn tư nhân lớn, doanh nghiệp niêm yết và các hệ sinh thái kinh doanh gia đình cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong vai trò quản trị, điều hành hoặc đại diện vốn, phản ánh quá trình chuẩn bị nhân sự kế cận đang diễn ra rộng hơn trong khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Lớp kế cận mới bắt đầu lộ diện

Bên cạnh những người đã nắm giữ vị trí quan trọng, thị trường cũng đang chứng kiến sự xuất hiện của lớp F1 trẻ tuổi hơn, nhiều người mới chỉ bắt đầu tham gia trực tiếp vào hoạt động ngân hàng.

Mới đây, Sacombank bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh giữ chức trợ lý Tổng giám đốc và ông Nguyễn Xuân Thái đảm nhận vị trí trợ lý HĐQT thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Ông Nguyễn Xuân Thái

Cả hai đều là con của ông Nguyễn Đức Thụy, hiện giữ chức Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank. Việc tham gia bộ máy quản trị được xem là bước đi đầu tiên của thế hệ kế cận trong quá trình tiếp cận hoạt động vận hành ngân hàng.

Trước khi gia nhập Sacombank, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh từng được biết đến với vai trò điều hành ThaiSpace và giữ vị trí Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình.

Điểm đáng chú ý là sự hiện diện của thế hệ F1 hiện không còn dừng ở việc sở hữu cổ phần hoặc xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn. Ngày càng nhiều trường hợp tham gia trực tiếp vào bộ máy điều hành, hội đồng quản trị hoặc các vị trí quản trị cấp trung nhằm từng bước tiếp cận hoạt động vận hành thực tế.

Ở một góc độ khác, một số gia đình ngân hàng lớn dù thế hệ F1 đã xuất hiện từ lâu nhưng chưa trực tiếp tham gia điều hành. Điển hình như tại Techcombank, các con của Chủ tịch Hồ Hùng Anh gồm Hồ Anh Minh, Hồ Thủy Anh và Hồ Minh Anh đều sở hữu lượng cổ phiếu đáng kể nhưng chưa đảm nhận các vai trò quản trị chủ chốt tại ngân hàng.

Tuy vậy, ông Hồ Anh Minh hiện đang điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư, cho thấy thế hệ kế cận tại nhiều gia đình tài chính vẫn đang tích lũy kinh nghiệm bên ngoài trước khi tham gia sâu hơn.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của thế hệ F1 phản ánh đặc điểm sở hữu tại nhiều ngân hàng tư nhân Việt Nam, nơi các nhóm cổ đông lớn vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển.

Tuy nhiên, cùng với quá trình chuyển giao là những câu hỏi về năng lực quản trị, khả năng xây dựng dấu ấn riêng cũng như việc cân bằng giữa yếu tố kế thừa và yêu cầu chuyên nghiệp hóa trong ngành tài chính.

Dù tốc độ chuyển giao ở mỗi ngân hàng khác nhau, xu hướng thế hệ kế cận tham gia ngày càng sâu vào bộ máy quản trị hiện đã trở thành một thực tế rõ ràng của ngành ngân hàng Việt Nam. Trong bối cảnh ngành tài chính ngày càng cạnh tranh và yêu cầu quản trị ngày càng cao, khả năng tạo ra giá trị mới có thể sẽ quan trọng không kém yếu tố kế thừa trong các gia tộc ngân hàng tương lai.