Quỹ ngoại đua bán cổ phiếu, Thép Nam Kim bị 'tuýt còi'

TPO - Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra hàng triệu cổ phiếu, Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp đăng ký bán gần 25 triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại công ty con. Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi công văn tới Công ty CP Thép Nam Kim về việc báo cáo tài chính năm 2025 không đạt yêu cầu.

Tuần qua, VN-Index tăng 32,88 điểm lên 1.824,53 điểm. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 324,83 điểm, tăng 22,34 điểm so với tuần trước đó.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 124,8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 2.904 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng gần 0,3 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 13 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 2,44 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 31 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 15-19/6 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 122 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 2.860 tỷ đồng.

Quỹ ngoại đồng loạt bán ra

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 3,23 triệu cổ phiếu TCH của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy để giảm sở hữu về 4,71% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại Tài chính Hoàng Huy.

Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 1,9 triệu cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 1,03 triệu cổ phiếu, quỹ Saigon Investments Limited bán ra 0,3 triệu cổ phiếu.

Nhóm Dragon Capital đã bán ra 2,6 triệu cổ phiếu DXG của Công ty CP Bluemarq Group.

Tương tự, nhóm Dragon Capital đã bán ra 2,6 triệu cổ phiếu DXG của Công ty CP Bluemarq Group (tên trước đây Tập đoàn Đất Xanh) để giảm sở hữu về 5,88% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 1,5 triệu cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 500.000 cổ phiếu, quỹ Saigon Investments Limited bán ra 300.000 cổ phiếu, quỹ Danang Investments Limited bán ra 200.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment (Equity) bán ra 100.000 cổ phiếu.

Ước tính, tính nhóm Dragon Capital thu về số tiền khoảng 33 tỷ đồng. Về thị giá, từ ngày 12/9/2025 đến ngày 17/6, cổ phiếu DXG giảm gần 37%, từ 21.100 đồng về 13.350 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã chứng khoán: TVC) đăng ký bán 24,8 triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại công ty con là Công ty CP Chứng khoán T-Cap (mã chứng khoán: TVB).

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 29/6-28/7, giảm sở hữu từ hơn 79,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 73,23% vốn) xuống còn hơn 55,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50,5% vốn). Động thái được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu TVB liên tục dao động quanh 7.100 - 7.800 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư Nguyễn Minh Tuyển mua thêm 1.231.800 cổ phiếu RYG của Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (Royal Invest JSC - mã chứng khoán: RYG) để nâng sở hữu lên 5,22% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn tại Royal Invest JSC.

Trên thị trường chứng khoán, từ ngày 10/9/2025 đến ngày 17/6 vừa qua, cổ phiếu RYG đã giảm hơn 34%, từ 14.300 đồng về 9.400 đồng/cổ phiếu.

NKG bị "tuýt còi"

Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo tài chính năm 2025 không đạt yêu cầu.

Đối với báo cáo tài chính riêng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, kiểm toán viên của Công ty TNHH PwC Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến kiểm toán theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2025 của NKG được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam không đạt yêu cầu.

Đối với báo cáo hợp nhất, kiểm toán viên đưa ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần khi báo cáo tài chính hợp nhất có sai sót kế toán trọng yếu là chưa phù hợp với yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Trong đó, sai sót kế toán trọng yếu là báo cáo tài chính hợp nhất đã không điều chỉnh phần chênh lệch giữa giá chuyển nhượng (366 tỷ đồng) và giá gốc (272 tỷ đồng), tương ứng 94 tỷ đồng của nghiệp vụ chuyển giao quyền sử dụng đất thuê tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương khi thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của NKG và Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

Điều này dẫn đến chi phí trả trước và thu nhập khác liên quan đến quyền sử dụng đất này trên báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31/12/2025 tăng lên lần lượt 66 tỷ đồng và 94 tỷ đồng so với ngày 31/12/2024. Việc không điều chỉnh lại phần tăng giá trị quyền sử dụng đất, phải trả khác và thu nhập khác số tiền lần lượt 66 tỷ đồng, 28 tỷ đồng và 94 tỷ đồng khi thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của Thép Nam Kim và Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ trên báo cáo tài chính hợp nhất là không phù hợp với các quy định và chuẩn mực kế toán.

Riêng đối với kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của NKG, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ tư cách được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Giải trình về vấn đề này, NKG cho biết đang chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để rà soát chi tiết các nội dung có liên quan. Sau đó, NKG sẽ căn cứ các quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam trong việc xử lý các nội dung có liên quan để thực hiện phương án trình bày số liệu báo cáo tài chính phù hợp cho các kỳ tiếp theo.