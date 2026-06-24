Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C vừa ra mắt có gì đặc biệt?

P.V

Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C là dòng thức uống được kết hợp giữa sữa bò tươi lên men tự nhiên và nước dâu tây tạo nên vị chua ngọt hấp dẫn và hương vị dâu tây ngọt ngào của vùng đất cao nguyên Đà Lạt.

Ngày 22/6, Dalatmilk chính thức ra mắt Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C, đánh dấu bước phát triển mới trong danh mục sản phẩm đồ uống của thương hiệu.

Sản phẩm mới này được kết hợp giữa sữa bò tươi lên men tự nhiên và nước dâu tây, mang đến hương vị chua ngọt hài hòa cùng vị dâu đặc trưng, hướng tới trải nghiệm tươi mát và dễ uống cho người tiêu dùng.

Trong nhiều năm qua, Dalatmilk - “Di sản từ cao nguyên” - thương hiệu sữa tươi sạch gắn liền với vùng đất Đà Lạt, nơi được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ôn hòa quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa và phát triển nguồn sữa tươi nguyên liệu chất lượng.

456x465px-01.jpg

Trên nền tảng đó, Dalatmilk từng bước xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, mang đến cho người tiêu dùng những lựa chọn gắn liền với sự thơm ngon, thanh khiết và cảm hứng từ thiên nhiên.

Ngày nay, cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, nhu cầu đối với các loại thức uống cũng trở nên đa dạng hơn, đặc biệt là giới trẻ, họ không chỉ tìm kiếm một sản phẩm giúp giải khát mà còn mong muốn thưởng thức những hương vị mới mẻ, phù hợp với lối sống năng động, hiện đại. Từ xu hướng đó, Dalatmilk phát triển dòng Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C.

Đại diện Dalatmilk cho biết, sản phẩm sự kết hợp giữa sữa bò tươi cao nguyên được lên men tự nhiên và nước trái cây, với vị chua ngọt hấp dẫn và hương vị dâu ngọt ngào đặc trưng, mang đến trải nghiệm mới, thanh mát, cuốn hút phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là giới trẻ yêu thích sự tươi mát, dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên.

kv-dlm-cool-c-dau-03.jpg
Với dung tích 450ml và thiết kế tiện lợi, sản phẩm phù hợp với nhịp sống năng động của học sinh, sinh viên và người trẻ tại đô thị, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi học tập, làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Dâu tây từ lâu đã là một hình ảnh đặc trưng gắn liền với Đà Lạt, với những vườn dâu trải dài trên cao nguyên đã trở thành một phần ký ức của nhiều du khách khi nhắc đến “thành phố ngàn hoa”. Chính vì vậy, hương vị dâu được Dalatmilk lựa chọn cho sản phẩm mới như một cách tiếp tục kể câu chuyện về thiên nhiên Đà Lạt, đồng thời mang những nét đặc trưng của vùng đất cao nguyên đến gần hơn với người tiêu dùng.

Không chỉ dừng lại ở hương vị, các nguyên liệu sản phẩm được lựa chọn từ nguồn gốc tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, không sử dụng chất tạo màu và hương liệu tổng hợp.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C được kỳ vọng trở thành sự lựa chọn phù hợp cho người tiêu dùng đang hướng đến những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức mới mẻ, vừa mang lại cảm giác an tâm khi sử dụng.

nha-may-sua-tuoi-sach-dlm.jpg
Nhà máy chế biến sữa của Dalatmilk được đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ hoàn toàn tự động và hiện đại bậc nhất thế giới.

Với dung tích 450ml, sản phẩm được phát triển để đáp ứng nhu cầu giải khát trong nhiều thời điểm khác nhau, phù hợp với nhịp sống năng động của học sinh, sinh viên và người trẻ tại đô thị. Thiết kế tiện lợi giúp người dùng dễ dàng mang theo khi học tập, làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Vị ngon thanh mát cùng cảm giác sảng khoái từ sản phẩm góp phần mang đến những khoảng nghỉ dễ chịu giữa nhịp sống năng động.

Thức Uống Sữa Chua Lên Men Dâu Dalatmilk Cool C cũng là bước tiếp theo trong hành trình làm mới danh mục sản phẩm của Dalatmilk. Việc bổ sung hương vị mới góp phần đa dạng hoá lựa chọn, đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng đổi mới của thương hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Từ nguồn sữa tươi cao nguyên, những ý tưởng mới tiếp tục được phát triển, trong hành trình ấy, thiên nhiên Đà Lạt vẫn là nguồn cảm hứng xuyên suốt để Dalatmilk mang đến những sản phẩm giàu bản sắc và gần gũi với người tiêu dùng.

P.V
#sữa chua lên men #Dalatmilk #dâu tây #thức uống #sữa tươi #cao nguyên Đà Lạt #Dalatmilk Cool C #vị chua ngọt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe