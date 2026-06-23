Than Hà Lầm giữ chân thợ lò bằng chính sách thiết thực

TP - Trước yêu cầu duy trì ổn định sản xuất hầm lò, Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp tuyển sinh, đào tạo, chăm lo đời sống và cải thiện điều kiện làm việc để thu hút, giữ chân người lao động.

Chủ động tạo nguồn nhân lực hầm lò

Nghề mỏ hầm lò là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi sức khỏe, kỷ luật, tay nghề và sự gắn bó lâu dài của người lao động. Trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng rõ nét, việc chủ động tạo nguồn nhân lực trẻ trở thành nhiệm vụ quan trọng đối với các đơn vị khai thác than hầm lò.

Than Hà Lầm thu hút, giữ chân người lao động

Tại Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin, công tác tuyển sinh nghề mỏ hầm lò đang được đẩy mạnh nhằm bổ sung lực lượng lao động trực tiếp cho sản xuất. Theo kế hoạch năm 2026, công ty phấn đấu tuyển sinh 370 học sinh theo học các nghề khai thác mỏ hầm lò và cơ điện mỏ hầm lò tại các cơ sở đào tạo của Nhà nước và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Để hoàn thành mục tiêu này, than Hà Lầm tăng cường tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh tại các địa phương; phối hợp với chính quyền, trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và gia đình học sinh để giới thiệu cụ thể hơn về ngành nghề, môi trường làm việc, thu nhập cũng như các chế độ chính sách dành cho lao động ngành Than.

Không chỉ dừng ở các hình thức tuyên truyền trực tiếp, công ty còn đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, website, mạng xã hội và hệ thống truyền thông nội bộ. Nhiều chương trình gặp gỡ, tư vấn được tổ chức để học sinh, phụ huynh có thêm thông tin về nghề mỏ hầm lò trong điều kiện sản xuất hiện đại, nhất là cơ hội việc làm ổn định sau đào tạo.

Theo chính sách hiện hành, học sinh theo học nghề mỏ hầm lò được miễn học phí, bố trí nơi ăn ở trong quá trình học tập, hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định và được công ty tiếp nhận, bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp nghề mỏ có thêm sức hút với lao động trẻ.

Đến nay, than Hà Lầm đã tuyển sinh được 52 học sinh, đạt 14% kế hoạch năm. Con số này cho thấy công tác tuyển sinh vẫn còn nhiều áp lực, song cũng là nguồn bổ sung cần thiết cho lực lượng lao động trực tiếp, phục vụ yêu cầu sản xuất trước mắt và định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Giữ chân lao động bằng chính sách cụ thể

Cùng với tuyển mới, than Hà Lầm xác định chăm lo, giữ chân đội ngũ công nhân hiện có là nhiệm vụ then chốt. Bởi với ngành Than, mỗi thợ lò không chỉ là một lao động trực tiếp mà còn là lực lượng kỹ thuật đã qua đào tạo, có kinh nghiệm, hiểu quy trình sản xuất và yêu cầu an toàn trong hầm lò.

Trong năm 2025, than Hà Lầm đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho 939 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Công đoàn công ty cũng thăm hỏi 4.770 lượt đoàn viên công đoàn trong các trường hợp ốm đau, hiếu, hỉ, tai nạn với số tiền gần 580 triệu đồng.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho công nhân khó khăn tiếp tục được quan tâm. Năm 2025, công ty khảo sát, xét duyệt và đề nghị Tập đoàn, Công đoàn TKV hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà cho 6 gia đình, trong đó có 5 nhà “Mái ấm Công đoàn” và 1 nhà gia đình chính sách, với tổng số tiền hỗ trợ 590 triệu đồng.

Tại các công trường, phân xưởng, công ty đầu tư thiết bị cơ giới hóa hiện đại phục vụ sản xuất hầm lò; lắp đặt các hệ thống phun sương dập bụi, giảm nóng trên khai trường. Những giải pháp này góp phần nâng cao năng suất, đồng thời cải thiện môi trường làm việc cho công nhân.

Song song với sản xuất, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh, giúp người lao động tái tạo sức lao động sau những ca làm việc nặng nhọc.