Đưa thương hiệu ngọc trai Hạ Long vươn tầm toàn cầu

TP - Trải qua hành trình ba thập kỷ nghiên cứu, xây dựng và phát triển, Công ty CP Ngọc trai Hạ Long là đơn vị đầu tiên của Quảng Ninh làm chủ toàn bộ quy trình nuôi cấy ngọc trai để đưa thương hiệu sản phẩm vươn tầm toàn cầu.

Công ty Cổ phần Ngọc trai Hạ Long (HaLong Pearl JSC) là doanh nghiệp đầu tiên tại Quảng Ninh có vốn đầu tư nước ngoài, tiên phong nghiên cứu, ứng dụng thành công kỹ thuật nuôi trai cấy ngọc Nhật Bản vào biển Việt Nam. Đồng thời cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay làm chủ được quy trình nuôi trai cấy ngọc khép kín từ khâu sinh sản con giống, nuôi trai thương phẩm, cấy nhân tạo ngọc, chế tác sản phẩm đến tiêu thụ thương mại.

Ngọc trai Hạ Long

HaLong Pearl JSC là “đứa con tinh thần” của nhà sáng lập, doanh nhân Lê Nam Trung - người Việt Nam đầu tiên được cử sang Nhật Bản từ những năm 1993 để học nghề nuôi cấy ngọc trai vốn được xem là tinh hoa của người Nhật. Với quy trình kỹ thuật cao và đòi hỏi tay nghề cực kỳ tỉ mỉ, trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, HaLong Pearl JSC ngày càng vươn mình mạnh mẽ, trở thành biểu tượng tiên phong, khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành ngọc trai Việt Nam và ghi dấu trên thị trường quốc tế.

Mỗi năm, đơn vị thực hiện nuôi cấy hơn 1 triệu con trai tại vùng biển Quảng Ninh với tổng diện tích vùng nuôi hơn 100ha mặt biển và là một trong những cơ sở nuôi ngọc trai quy mô lớn nhất Việt Nam mỗi năm thu hoạch trên 250 kg ngọc thô các loại. Tỷ lệ cấy ngọc thành công đạt trên 30% – thuộc hàng cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Ngọc trai Hạ Long là một sản phẩm đặc biệt khi giao thoa giữa nông nghiệp, khoa học công nghệ và du lịch. Chính vì vậy, HaLong Pearl JSC không chỉ dừng lại ở việc nuôi cấy mà còn đầu tư bài bản vào thiết kế và chế tác trang sức, phát triển dòng mỹ phẩm chiết xuất từ ngọc trai tự nhiên, kết hợp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang bản sắc văn hóa Hạ Long.

Đến nay, công ty đã sở hữu hơn 20.000 mẫu thiết kế độc quyền, kết hợp giữa nghệ thuật thủ công truyền thống với xu hướng thẩm mỹ hiện đại, sản phẩm của HaLong Pearl JSC hiện diện tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Không chỉ là nhà sản xuất, HaLong Pearl JSC còn là một thương hiệu mạnh về du lịch trải nghiệm. Hiện HaLong Pearl JSC đã phát triển hệ thống 4 showroom, trang trại lớn tại Quảng Ninh, trong đó có những trang trại nằm giữa vùng di sản vịnh Hạ Long thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

HaLong Pearl JSC còn ghi dấu ấn với hàng loạt danh hiệu và giải thưởng danh giá khẳng định vị thế của một thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế. Không chỉ được vinh danh trong nước, sản phẩm ngọc trai Hạ Long còn trở thành quà tặng ngoại giao cấp Nhà nước trong nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng, khẳng định hình ảnh thương hiệu gắn liền với bản sắc văn hóa và giá trị quốc gia, vươn ra quốc tế.

Từ một dự án liên doanh nhỏ bé đến thương hiệu quốc gia uy tín, hành trình 30 năm của HaLong Pearl JSC là minh chứng cho sức mạnh của lòng kiên định, của khát vọng làm chủ công nghệ và tôn vinh giá trị văn hóa bản địa, trở thành thương hiệu gắn liền với di sản Hạ Long và trở thành niềm tự hào của dân tộc.