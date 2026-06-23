Khu công nghiệp Viglacera lọt top 10 chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam

TP - Vừa qua, trong Lễ trao giải danh giá Hubexo Asia Awards 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Viglacera - CTCP đã xuất sắc được vinh danh trong “Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu” tại Việt Nam. Đặc biệt, Viglacera tự hào là đại diện duy nhất thuộc phân khúc bất động sản khu công nghiệp (KCN) góp mặt trong danh sách này, khẳng định năng lực hạ tầng vượt trội và vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu.

Hubexo Asia Awards (trước đây được biết đến với tên gọi BCI Asia Awards) là một trong những giải thưởng thường niên uy tín bậc nhất khu vực châu Á trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Bước sang cột mốc năm thứ 21, giải thưởng tiếp tục sứ mệnh tôn vinh các công ty kiến trúc, chủ đầu tư và nhà thầu hoạt động nổi bật nhất tại Việt Nam thông qua 3 hạng mục giải thưởng Top 10, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật, thiết lập những chuẩn mực mới và truyền cảm hứng của các đơn vị. Trong đó, đối với giải thưởng Top 10 Chủ đầu tư, tiêu chí bình chọn cốt lõi được đo lường trực tiếp qua năng lực triển khai dự án, dựa trên số lượng khu công nghiệp được phát triển nhiều nhất trong năm vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera nhận giải thưởng Top 10 Developers

Trong danh sách 10 Chủ đầu tư hàng đầu năm 2026, Tổng Công ty Viglacera - CTCP là đại diện chủ đầu tư khu công nghiệp duy nhất tại Việt Nam nhận giải thưởng danh giá này, là minh chứng rõ nét cho việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe toàn cầu về hạ tầng công nghiệp và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ cho năng lực toàn diện của một doanh nghiệp không chỉ định hình diện mạo hạ tầng công nghiệp quốc gia mà còn liên tục nâng tầm chuẩn mực để thu hút dòng vốn chất lượng cao từ quốc tế.

Sự ghi nhận tại Hubexo Asia Awards 2026 phản ánh chính xác kết quả thực tế từ năng lực đáp ứng hạ tầng vượt trội của Viglacera. Đến nay, với hơn 20 tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao thu hút thành công, các KCN của Viglacera đã khẳng định vị thế là cứ điểm sản xuất chiến lược, một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các “đại bàng” công nghệ và bán dẫn hàng đầu thế giới như Samsung, Amkor, Hyosung, Hana Micron, Foxconn, BYD, THK và Canon.

Đặc biệt, thành công đó được củng cố hơn nữa khi tháng 4 vừa qua, tập đoàn POSCO Future M đã quyết định đầu tư dự án nhà máy vật liệu pin trị giá 400 triệu USD tại KCN Sông Công II của Viglacera tại Thái Nguyên, cùng với hàng loạt dự án công nghệ cao, bán dẫn, bảng mạch in, module nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung bán dẫn. Đối với các nhà đầu tư quốc tế, sự đồng hành và hỗ trợ chuyên nghiệp mang tầm quốc tế của Viglacera chính là cam kết vững chắc rằng mọi rào cản về hạ tầng và thủ tục hành chính đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Sở hữu bề dày hơn 25 năm dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển bất động sản công nghiệp, Viglacera hiện đang vận hành 19 KCN tại các vùng kinh tế trọng điểm trên khắp cả nước. Phát huy tối đa năng lực trong lĩnh vực BĐS KCN, năm 2026, Viglacera sẽ tiếp tục phát triển các KCN mới, với quỹ đất sạch sẵn sàng cùng hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và xã hội hướng xanh – thông minh, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp gia nhập mạng lưới sản xuất toàn cầu và đóng góp vào tương lai phát triển bền vững của quốc gia.