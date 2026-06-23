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Kinh tế

Doanh nghiệp

BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH:

Tham vọng kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp, đô thị & dịch vụ chuẩn ESG

NHÂN DUYÊN

TP - Không chỉ là một khu công nghiệp đơn thuần, Becamex VSIP Bình Định đang hiện thực hóa một tham vọng lớn: kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp, đô thị, dịch vụ tích hợp, vận hành theo chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), nơi sản xuất hiện đại song hành với chất lượng sống bền vững.

MÔ HÌNH TÍCH HỢP – ÐỘT PHÁ TRONG QUY HOẠCH

Thay vì chỉ cung cấp mặt bằng sản xuất, dự án được phát triển theo hướng “khu công nghiệp lõi – đô thị vệ tinh – dịch vụ đồng hành”. Trong quy hoạch tổng thể, các nhà máy, kho bãi, hệ thống logistics được bố trí liền kề với khu nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên cây xanh và thể thao. Ở đó, mỗi cá nhân không chỉ tận hưởng thành quả lao động, mà còn được truyền cảm hứng để cống hiến, được trao cơ hội để vươn xa, và được đảm bảo một tương lai bền vững cho chính mình và thế hệ mai sau. Đây chính là tầm nhìn về một đô thị công nghiệp nhân văn, nơi giá trị con người được đặt lên trên hết, và sự phát triển được đo bằng chất lượng cuộc sống, không chỉ bằng sản lượng của nhà máy.

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Ông Huỳnh Đạt Thông – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định, nhận giải thưởng Viet Nam I4 Impact Awards 2026

Một trong những tham vọng quan trọng nhất của Becamex VSIP Bình Định là trở thành người bạn đồng hành chiến lược giúp các doanh nghiệp sản xuất thích ứng nhanh với yêu cầu khắt khe từ chuỗi cung ứng toàn cầu. Dự án không chỉ cung cấp hạ tầng “xanh” sẵn sàng, mà còn tổ chức các hội thảo, đào tạo, kết nối chuyên gia về quản trị carbon, báo cáo phát thải, thu hồi năng lượng và kinh tế tuần hoàn...

Sự chủ động trong việc lan tỏa kiến thức ESG, cùng nền tảng hợp tác với các đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm, giúp Becamex VSIP Bình Định trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn công nghệ cao từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ – những nhà đầu tư luôn đặt tiêu chuẩn bền vững lên hàng đầu. Tính đến cuối tháng 5/2026, Công ty ký kết MOU với 12 nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thụy Điển, với tổng vốn đăng ký khoảng 1.751 triệu USD, diện tích khoảng 205 ha.

KIẾN TẠO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG CHO MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN

Những nỗ lực đó của doanh nghiệp được ghi nhận tại Lễ vinh danh Viet Nam I4 Impact Award tại hạng mục “Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững”. Chương trình biểu dương do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giao Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp cùng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức.

Với tham vọng kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ chuẩn ESG, Becamex VSIP Bình Định không đơn thuần là một dự án bất động sản công nghiệp. Đó là hạt nhân lan tỏa cho sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững của cả vùng miền Trung – Tây Nguyên. Khi các nhà máy xanh đi vào hoạt động, kéo theo hạ tầng đô thị hoàn chỉnh và dịch vụ chất lượng cao, người dân địa phương sẽ được thụ hưởng những giá trị thực thụ: việc làm ổn định, nhà ở an toàn, môi trường sống trong lành và cơ hội thịnh vượng lâu dài.

NHÂN DUYÊN
#BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH: Tham vọng kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp #đô thị & dịch vụ chuẩn ESG

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