PVcomBank đồng hành cải cách hành chính số

TP - PVcomBank vừa ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIHUB) nhằm triển khai chiến dịch đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thủ đô. Hoạt động góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngày 4/6, PVcomBank và HIHUB đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chiến dịch “Đánh giá chất lượng dịch vụ trong thực hiện thủ tục hành chính công tại TP Hà Nội”. Chương trình được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa HIHUB và Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng, hướng tới ghi nhận trải nghiệm thực tế và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công.

Người dân được hướng dẫn thực hiện thao tác tham gia khảo sát tại cổng khảo sát độc lập HIHUB

Theo kế hoạch, hoạt động khảo sát sẽ được triển khai tại 131 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội thông qua nhiều hình thức như khảo sát trực tiếp, trực tuyến và các hoạt động truyền thông cộng đồng. Kết quả thu thập sẽ là cơ sở tham khảo phục vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Một trong những kênh tiếp cận người dân tham gia khảo sát HIHUB qua kênh Zalo OA Lắng nghe Công dân Thủ đô

Là đơn vị tài trợ chính thức của chiến dịch, PVcomBank hỗ trợ nguồn lực tài chính và phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông. Nguồn kinh phí tài trợ được sử dụng cho công tác khảo sát thực tế, vận hành hệ thống khảo sát trực tuyến, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ trong đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công.

Đại diện PVcomBank cho biết, việc đồng hành cùng chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội của ngân hàng đối với các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời khẳng định cam kết góp sức vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thông qua chương trình, PVcomBank cũng tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững và hình ảnh một ngân hàng hiện đại, tiên phong.