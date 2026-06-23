HADICO và khát vọng "rừng trong phố" của thủ đô

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã đưa ra một thông điệp rất đáng suy ngẫm: Hà Nội tương lai không chỉ là thành phố của những Trung tâm tài chính, công nghệ hay những tuyến giao thông hiện đại, mà còn phải là một đô thị xanh, nơi con người được sống hài hòa với thiên nhiên, nơi hệ thống cây xanh, mặt nước, hành lang sinh thái và đa dạng sinh học trở thành một phần của hạ tầng phát triển. Trong cấu trúc phát triển ấy, mô hình “Rừng trong phố” không chỉ là định hướng quy hoạch mà được xác định như một hướng đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sống, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn bản sắc sinh thái của Thủ đô, mà còn là khát vọng về một Thủ đô xanh, văn hiến, hiện đại và hạnh phúc trong thế kỷ XXI. Đó là khi phát triển đô thị không đối lập với thiên nhiên, mà biết nương vào thiên nhiên để đi xa hơn và phát triển bền hơn.

Vườn Thực vật Hà Nội – “lá phổi xanh” phía Tây Thủ đô với hệ sinh thái thực vật đa dạng

Trong tầm nhìn ấy, nông nghiệp đô thị cần được nhìn nhận lại. Nông nghiệp của Hà Nội không thể chỉ là sản xuất lương thực, thực phẩm theo truyền thống. Nông nghiệp phải trở thành hạ tầng xanh của đô thị, là nơi bảo tồn nguồn gen, là không gian giáo dục sinh thái, là nền tảng cho an toàn thực phẩm, là điểm tựa cho du lịch trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và kinh tế xanh. Những cánh đồng ven đô, những vùng cây ăn quả đặc sản, những vườn thực vật, những khu bảo tồn sinh học, những mô hình nông nghiệp công nghệ cao sẽ không còn là phần “còn lại” sau đô thị hóa. Chúng phải là một phần trong cấu trúc phát triển của Thủ đô. Đó chính là những "tài sản sinh thái" có giá trị chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, an ninh môi trường, an ninh sinh học và chất lượng sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Vườn Thực vật Hà Nội hiện lưu giữ hơn 300 loài thực vật, nhiều loài quý hiếm

HADICO không chỉ quản lý quỹ đất sản xuất, các cơ sở giống cây trồng, vật nuôi hay các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Quan trọng hơn, doanh nghiệp đang nắm giữ những tài sản sinh học có giá trị lâu dài đối với Thủ đô đó là nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi, trong đó nổi bật là Vườn Thực vật Hà Nội - khu rừng sinh thái giữa lòng đô thị với hơn 300 loài thực vật, nhiều loài quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam. Giữa tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, Vườn Thực vật Hà Nội không đơn thuần là một công viên cây xanh. Đó là nơi lưu giữ nguồn gen thực vật, là không gian nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và cũng là “lá phổi xanh” quý giá của phía Tây Thủ đô. Nhìn xa hơn, đây có thể trở thành hạt nhân của một chiến lược phát triển hạ tầng xanh, hạ tầng sinh thái cho Hà Nội là nơi lưu giữ những giá trị mà một thành phố văn minh sẽ rất cần khi tốc độ đô thị hóa ngày càng cao.

Không gian xanh mát tại Vườn Thực vật Hà Nội góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị

Một thành phố đáng sống không được đo bằng số lượng nhà cao tầng mà bằng khả năng để mỗi người dân tiếp cận thiên nhiên ngay trong cuộc sống hằng ngày. Cây xanh cần hiện diện từ công viên, trường học, bệnh viện đến văn phòng làm việc, khu dân cư, nhà cao tầng và không gian công cộng. Để mỗi trường học có thể là một khu vườn sinh thái nhỏ, mỗi cơ quan có thể là một văn phòng xanh, mỗi khu đô thị có thể là một công viên lớn với hệ thống cây xanh, mặt nước và không gian cộng đồng được tổ chức hài hòa. Đó chính là cách để “Rừng trong phố” đi từ quy hoạch vào đời sống.

Hệ sinh thái cây xanh và mặt nước tạo nên cảnh quan đặc trưng của mô hình “Rừng trong phố”

HADICO hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò “kiến tạo hạ tầng xanh” cho Thủ đô thông qua công tác bảo tồn nguồn gen, phát triển cây xanh đô thị, xây dựng các công viên thực vật, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp giáo dục và các mô hình sinh thái phục vụ cộng đồng. Một thành phố muốn có những tuyến phố xanh bền vững phải bắt đầu từ nguồn cây giống đúng. Muốn có công viên sinh thái đúng nghĩa phải có tri thức về thực vật. Muốn có đô thị thích ứng biến đổi khí hậu phải biết chọn cây, giữ đất, giữ nước, giữ hệ sinh thái. Những việc ấy không thể làm theo phong trào, không phải là công việc đơn thuần. Phải có đơn vị đủ trách nhiệm, đủ hiểu biết, đủ gắn bó lâu dài để thực hiện.

HADICO có thể và cần bước vào vai trò ấy không phải bằng những khẩu hiệu, mà bằng những việc làm cụ thể. Trước hết là xây dựng Vườn Thực vật Hà Nội trở thành trung tâm bảo tồn nguồn gen thực vật của Thủ đô, nơi các loài cây được nghiên cứu, số hóa và lưu giữ như một phần tài sản sinh học của Thành phố. Xa hơn, Hà Nội cần một chiến lược phát triển cây xanh đô thị đồng bộ, để màu xanh hiện diện trong trường học, bệnh viện, khu dân cư, công sở và các không gian công cộng. Một đô thị xanh không được tạo nên từ những hàng cây đơn lẻ mà từ một hệ sinh thái xanh gắn với đời sống hằng ngày của người dân. Cùng với đó là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên sinh học, bảo tồn nguồn gen và phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị, giáo dục sinh thái và trải nghiệm cộng đồng. Quan trọng hơn, bảo tồn phải gắn với phát triển, Các sản phẩm Bưởi Diễn, nhãn chín muộn, các giống lúa chất lượng cao, nguồn gen cây trồng, vật nuôi và cây dược liệu bản địa không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là di sản sinh thái, là nền tảng cho kinh tế xanh, du lịch trải nghiệm và bản sắc văn hóa Hà Nội.

Bởi một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng những con đường rộng hay những tòa nhà cao. Đó còn là nơi con người được sống giữa những khoảng xanh, được hít thở bầu không khí trong lành và không phải đánh đổi môi trường lấy tốc độ phát triển. Nếu giao thông là “mạch máu” của đô thị thì cây xanh, mặt nước và đa dạng sinh học chính là “lá phổi” của Thành phố. Đầu tư cho những giá trị ấy cũng chính là đầu tư cho sức khỏe, hạnh phúc và tương lai của nhiều thế hệ người dân và du khách Hà Nội.

Một trăm năm tới, Hà Nội chắc chắn thay đổi rất nhiều về diện mạo. Những khu đô thị mới sẽ mọc lên, những Trung tâm sáng tạo sẽ hình thành, những tuyến giao thông hiện đại sẽ mở rộng không gian phát triển. Nhưng dù phát triển đến đâu, Thủ đô vẫn cần giữ cho mình màu xanh của thiên nhiên, bởi đó là nền tảng của chất lượng sống và cũng là bản sắc riêng của một thành phố nghìn năm văn hiến.

Và trong hành trình ấy, HADICO không chỉ làm nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp mà Doanh nghiệp đang còn góp phần gìn giữ nguồn gen, bảo vệ hệ sinh thái và tham gia hiện thực hóa mô hình "Rừng trong phố" để một Hà Nội không chỉ là một đô thị văn minh, hiện đại mà còn là Thành phố thực sự đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.