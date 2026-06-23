Siemens Healthineers: Hành trình hơn 30 năm phát triển cùng y tế Việt Nam

TP - Là một trong số ít tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu thế giới, Siemens Healthineers đã hoạt động và ghi dấu ấn tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Siemens Healthineers không chỉ đồng hành với các cơ sở y tế trong việc ứng dụng những tiến bộ y học vào thực tiễn khám chữa bệnh, mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe ngày càng toàn diện, bền vững và coi trọng con người.

HỆ SINH THÁI GIẢI PHÁP Y TẾ TOÀN DIỆN

Nền tảng cho những đóng góp của Siemens Healthineers tại Việt Nam là hệ sinh thái giải pháp toàn diện, bao phủ xuyên suốt quá trình chăm sóc sức khỏe cho người bệnh: Từ phòng ngừa, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị đến theo dõi sau điều trị.

Cờ Việt Nam tung bay tại trụ sở Siemens Healthineers toàn cầu (Forchheim, Đức) khi tập đoàn đón tiếp lãnh đạo một bệnh viện của Việt Nam

Hệ sinh thái này kết nối các giải pháp chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, y học hạt nhân, điều trị ung thư cùng các nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm các công nghệ như CT, MRI và hệ thống chụp mạch DSA.

“Hợp tác với Siemens Healthineers không chỉ dừng lại ở việc đầu tư công nghệ, mà còn là sự đồng hành trong phát triển năng lực chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Chúng tôi tin rằng, với nền tảng này, Bệnh viện Bạch Mai sẽ từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo và tham chiếu hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam và khu vực...” . PGS.TS Vũ Văn Giáp

Việc kết nối các giải pháp trong cùng một hệ sinh thái giúp cơ sở y tế nâng cao chất lượng chẩn đoán, tối ưu hóa quy trình và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực y tế, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, hỗ trợ phát hiện bệnh sớm và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh cho người dân.

BỀN BỈ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ÐỘI NGŨ Y TẾ VIỆT NAM

Không chỉ mang đến các giải pháp công nghệ tiên tiến, Siemens Healthineers đặc biệt chú trọng phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế Việt Nam. Thông qua các hoạt động chuyển giao công nghệ, kết nối chuyên gia quốc tế và hợp tác học thuật, Siemens Healthineers đã đồng hành với hơn 1.000 cơ sở y tế trên cả nước trong cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và ứng dụng tiến bộ y khoa vào thực tiễn khám chữa bệnh.

Hội nghị ASEAN NAEOTOM Alpha Summit lần thứ 2 do Siemens Healthineers tổ chức tại Hà Nội quy tụ hơn 150 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh

Tháng 5/2026, Hội nghị ASEAN NAEOTOM Alpha Summit lần thứ hai do Siemens Healthineers tổ chức tại Hà Nội đã thu hút hơn 150 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chụp cắt lớp vi tính (CT) đến từ khu vực ASEAN và nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại đây, các chuyên gia đã cùng chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, trao đổi chuyên môn và cập nhật những bằng chứng khoa học mới nhất về công nghệ cắt lớp vi tính lượng tử - một trong những công nghệ đáng chú ý nhất của ngành chẩn đoán hình ảnh hiện nay.

Thông qua các hoạt động hợp tác chuyên môn và học thuật, Siemens Healthineers góp phần thúc đẩy trao đổi tri thức, kết nối đội ngũ y tế Việt Nam với cộng đồng chuyên gia trong khu vực và trên thế giới; biến nhiều cơ sở y tế thành trung tâm đào tạo, chẩn đoán hình ảnh uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Bài phát biểu của PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tại lễ ký kết Biên bản Hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và Siemens Healthineers là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

HƯỚNG TỚI MỘT HỆ THỐNG Y TẾ BỀN VỮNG HƠN

Hệ sinh thái giải pháp toàn diện của Siemens Healthineers đồng hành cùng cơ sở y tế trong toàn bộ hành trình chăm sóc sức khỏe, từ phát hiện sớm đến điều trị và theo dõi lâu dài

Bên cạnh đổi mới công nghệ và phát triển năng lực y tế, Siemens Healthineers cũng theo đuổi mục tiêu xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe bền vững.

Theo một nghiên cứu từ Siemens Healthineers toàn cầu, ngành y tế hiện đóng góp khoảng 4,4% lượng phát thải khí nhà kính trên toàn thế giới. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng cấp thiết trong việc cân bằng giữa chất lượng chăm sóc sức khỏe và trách nhiệm với môi trường.

Trước thực tế đó, Siemens Healthineers tập trung phát triển nhiều giải pháp giúp các cơ sở y tế tối ưu vận hành và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Những công nghệ tiết kiệm năng lượng, hệ thống MRI sử dụng lượng heli tối thiểu (0.7L) cùng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, góp phần hỗ trợ bệnh viện nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường.

Bên cạnh chú trọng các giải pháp hướng tới môi trường, Siemens Healthineers tuyệt đối coi trọng và xem con người là một trong những nền tảng của phát triển bền vững. Doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc đề cao sự đa dạng, hòa nhập và phát triển cá nhân, qua đó khuyến khích đội ngũ nhân sự đóng góp vào những đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sự phát triển của hệ sinh thái y tế tại Việt Nam.

Tháng 5/2026, Siemens Healthineers được Great Place To Work vinh danh là một trong những công ty có môi trường làm việc tốt hàng đầu Việt Nam trong danh sách Best Workplaces™ in Vietnam 2026.

Từ nền tảng được xây dựng trong hơn 30 năm qua, Siemens Healthineers sẽ tiếp tục đồng hành với ngành y tế Việt Nam trong ứng dụng các tiến bộ y học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và hướng tới một hệ thống y tế hiện đại, bền vững hơn.