Kangaroo hơn hai thập kỷ - Từ máy lọc nước đến hệ sinh thái sản phẩm phục vụ hàng triệu gia đình Việt

TP - Ngày 12/6/2026 đánh dấu cột mốc 23 năm thành lập Kangaroo. Từ một doanh nghiệp khởi đầu với lĩnh vực máy lọc nước, Kangaroo đã mở rộng thành hệ sinh thái sản phẩm ngày càng đa dạng, đồng thời liên tục đầu tư mạnh cho nghiên cứu, phát triển công nghệ mới và sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

23 năm trước, Kangaroo bước vào thị trường với sản phẩm máy lọc nước, mặt hàng khi đó còn khá mới mẻ với nhiều gia đình Việt. Trong quá trình phát triển, có thể nói doanh nghiệp này là đơn vị đi đầu trong việc phổ biến máy lọc nước và thúc đẩy xu hướng sử dụng nước uống trực tiếp trong sinh hoạt hằng ngày.

Từ nền tảng đó, Kangaroo không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư cho công nghệ và phát triển sản phẩm, từng bước chuyển mình thành doanh nghiệp gia dụng với gần một nghìn danh mục sản phẩm.

Từ máy lọc nước đến hệ sinh thái sản phẩm gia dụng phục vụ gia đình

Nếu như trước đây Kangaroo được biết đến chủ yếu với máy lọc nước, thì sau 23 năm phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, bao phủ nhiều nhóm ngành hàng gia dụng, điện lạnh và thiết bị nhà bếp.

Sự mở rộng này không đơn thuần là gia tăng số lượng sản phẩm, mà phản ánh định hướng phát triển của Kangaroo trong việc đáp ứng toàn diện hơn nhu cầu của các gia đình hiện đại. Từ các giải pháp về nước uống, bảo quản thực phẩm, thiết bị phục vụ sinh hoạt và nấu nướng đến các thiết bị vệ sinh như bình nước nóng, Kangaroo hiện sở hữu danh mục sản phẩm trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Theo định hướng của doanh nghiệp, các ngành hàng đều được nghiên cứu dựa trên nhu cầu thực tế của người tiêu dùng Việt Nam, từ điều kiện sử dụng, thói quen sinh hoạt đến những yêu cầu ngày càng cao về công nghệ và trải nghiệm sản phẩm.

Không ngừng đầu tư cho công nghệ và nghiên cứu phát triển

Trong hơn hai thập kỷ qua, doanh nghiệp liên tục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển công nghệ lọc nước, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Từ các dòng máy lọc nước truyền thống, Kangaroo tiếp tục phát triển các giải pháp nước uống phục vụ xu hướng chăm sóc sức khỏe.

Một trong những hướng nghiên cứu được doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm gần đây là công nghệ tạo nước Hydrogen. Theo thông tin từ doanh nghiệp, Kangaroo hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được cấp bằng sáng chế độc quyền cho thiết bị tạo nước hydrogen. Đây được xem là một trong những dấu mốc nổi bật trong quá trình đầu tư cho nghiên cứu và phát triển công nghệ của doanh nghiệp.

Không chỉ tạo ra các sản phẩm mới, việc kiên trì đầu tư cho ngành hàng cốt lõi cũng góp phần hình thành năng lực nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm của Kangaroo. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực gia dụng khác trong những năm qua.

Nâng cao năng lực sản xuất và quản trị theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Cùng với hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Kangaroo cũng đầu tư cho năng lực sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Một trong những dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển là việc Kangaroo liên doanh với Tập đoàn Noritz – thương hiệu gia dụng hàng đầu Nhật Bản. Sự hợp tác này không chỉ bổ sung nguồn lực phát triển mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn công nghệ, quản trị và chất lượng sản phẩm theo định hướng quốc tế.

Doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống nhà máy với dây chuyền sản xuất hiện đại, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng để Kangaroo chủ động trong phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng và mở rộng năng lực sản xuất trên nhiều ngành hàng khác nhau. Nhà máy Kangaroo cũng được Tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Nhà máy sản xuất máy lọc nước có tổng diện tích sử dụng lớn nhất.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng xây dựng đội ngũ quản lý, chuyên gia và kỹ sư trong nước, quốc tế nhằm nâng cao năng lực vận hành, nghiên cứu và đổi mới sản phẩm.

Nhìn lại chặng đường 23 năm, sự thay đổi của Kangaroo không chỉ nằm ở quy mô doanh nghiệp hay số lượng sản phẩm trên thị trường. Từ một thương hiệu được biết đến với máy lọc nước, Kangaroo đã phát triển thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đồng thời đầu tư mạnh cho công nghệ, nghiên cứu, sản xuất và quản trị doanh nghiệp. Hành trình đó phản ánh nỗ lực không ngừng trong việc thích ứng với nhu cầu của thị trường và nâng cao trải nghiệm cho người tiêu dùng. Cột mốc 23 năm vì vậy không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Kangaroo trên hành trình xây dựng thương hiệu gia dụng liên doanh Việt - Nhật.