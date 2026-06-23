Transerco tăng tốc số hóa, đưa AI vào vận hành xe buýt

TP - Xe buýt Hà Nội đang đối mặt với áp lực sụt giảm sức hút và cạnh tranh gay gắt từ các loại hình dịch vụ xe công nghệ và phương tiện cá nhân, việc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đẩy mạnh ứng dụng AI và công nghệ số được kỳ vọng sẽ tạo “cú hích” nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng thành viên Transerco - cho biết, trong bối cảnh giao thông đô thị Hà Nội đang chịu sức ép lớn từ gia tăng phương tiện cá nhân và ùn tắc kéo dài, việc nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là xe buýt, trở thành yêu cầu cấp thiết. Động thái đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trong hoạt động vận hành và trải nghiệm của hành khách.

Transerco ký kết hợp tác để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào hoạt động xe buýt



Theo ông Nam, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Với Transerco – đơn vị chủ lực trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Thủ đô – việc ứng dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu khai thác và phát triển hệ sinh thái dịch vụ hiện đại.

Thực tế cho thấy, Transerco đang giữ vai trò “xương sống” của hệ thống xe buýt Hà Nội. Theo số liệu được công bố trên các báo cáo ngành giao thông và báo chí, trước thời điểm dịch COVID-19, sản lượng vận chuyển của đơn vị này đạt trên 300 triệu lượt hành khách mỗi năm. Sau giai đoạn suy giảm do dịch, lượng khách đang từng bước phục hồi, cho thấy nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng vẫn rất lớn nếu dịch vụ được cải thiện.

Hiện nay, mạng lưới xe buýt Hà Nội có hơn 150 tuyến, phủ khắp các quận, huyện và kết nối với các khu vực lân cận. Trong đó, Transerco trực tiếp vận hành trên 100 tuyến, chiếm khoảng 60–70% thị phần vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của thành phố. Con số này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động mà còn cho thấy trách nhiệm lớn của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, xe buýt Hà Nội vẫn đối mặt với không ít thách thức: tốc độ chậm, thiếu tiện ích, khả năng kết nối chưa linh hoạt, và đặc biệt là chưa tạo được sức hút đủ lớn đối với người dân so với phương tiện cá nhân hay xe công nghệ. Đây chính là “điểm nghẽn” mà chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ.

Xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ cho xe buýt

Trong 6 tháng đầu năm Transerco đã thay mới nhiều tuyến buýt bằng xe điện để phát triển giao thông xanh

Trong quý II/2026, Transerco đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với MobiFone Hà Nội nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào hoạt động vận tải. Theo lãnh đạo Tổng Công ty, việc hợp tác này không chỉ dừng ở các giải pháp kỹ thuật đơn lẻ mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ, từ quản trị doanh nghiệp đến phục vụ hành khách.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc đưa AI vào điều hành vận tải. Công nghệ này có thể giúp phân tích dữ liệu hành khách theo thời gian thực, từ đó tối ưu hóa tần suất chạy xe, điều chỉnh lộ trình linh hoạt, giảm tình trạng xe quá tải hoặc chạy rỗng. Đồng thời, việc số hóa dữ liệu cũng giúp nâng cao năng lực dự báo, hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Bên cạnh đó, các tiện ích như wifi trên xe, thanh toán điện tử, ứng dụng tra cứu hành trình, hay tích hợp dữ liệu với các nền tảng giao thông thông minh cũng được kỳ vọng sẽ nâng cao trải nghiệm của hành khách. Đây là những yếu tố quan trọng để thay đổi thói quen đi lại, thu hút người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng xe buýt.

Ở góc độ quản lý đô thị, việc nâng cao chất lượng xe buýt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hà Nội đặt mục tiêu tăng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng trong cơ cấu đi lại, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Trong khi hệ thống đường sắt đô thị chưa hoàn thiện, xe buýt vẫn là lực lượng chủ lực đảm nhận nhiệm vụ này.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, công nghệ chỉ là một phần của bài toán. Để chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả, Transerco cần đồng bộ nhiều giải pháp khác như nâng cao chất lượng phương tiện, cải thiện thái độ phục vụ, đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ chế vận hành. Nếu không, các ứng dụng công nghệ có thể chỉ dừng lại ở hình thức, khó tạo ra thay đổi thực chất.

Lãnh đạo Transerco cũng nhìn nhận rõ điều này khi yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể sau ký kết, phân công trách nhiệm rõ ràng và thường xuyên đánh giá hiệu quả thực hiện. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để bảo đảm các nội dung hợp tác không bị “treo” mà đi vào thực tế.